Pablo Ignacio Manrique Oroza, presidente del directorio de Caja Arequipa, falleció, así lo confirmó la propia financiera, a través de un comunicado.

La entidad destacó su trayectoria profesional y su visión estratégica enfocada en promover la inclusión financiera y generar oportunidades para miles de emprendedores peruanos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todas las personas que compartieron con él una trayectoria marcada por el compromiso, la integridad y una firme vocación de servicio”, señaló Caja Arequipa en un comunicado.

Caja Arequipa hizo inicialmente el anuncio a la Superitendencia del Mercado de Valores (SMV).

Manrique Oroza asumió la presidencia del directorio en enero de este año luego de integrarse a este órgano por designación de la Cámara de Comercio de Industria de Arequipa.

El desaparecido presidente del directorio de Caja Arequipa, también se desempeñó como gerente general de la Asociación Cerro Verde y ejerció la docencia en la Universidad Católica de Santa María.

“Durante su gestión lideró con visión y responsabilidad el fortalecimiento institucional de Caja Arequipa, contribuyendo de manera significativa a consolidar nuestro propósito de impulsar la inclusión financiera y generar oportunidades para miles de peruanos”, señaló la financiera.