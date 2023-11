Las exportaciones de palta sumaron US$ 953 millones entre enero y setiembre del año en curso, un monto 9% superior al del mismo periodo de 2022, en el que se facturó US$ 874 millones, según información de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Claudia Solano, señaló que las condiciones climáticas afectaron el resultado de la cosecha de agosto pasado, que con 45,000 toneladas de palta registró una contracción de 6.9% frente al mismo periodo de 2022.

“Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las regiones más afectadas ese mes fueron La Libertad (-32.8%) y Lima (-18.5%). A pesar de ello, concentraron el 49.2% del total de envíos”, comentó. En cambio, resaltó el incremento de la producción en Pasco (87.6%), Ica (84.4%), Huánuco (56.8%) y Lambayeque (40%).

En febrero, cuando la campaña empezaba, la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (Prohass) esperaba para la campaña un crecimiento de 13% con respecto a los resultados del año anterior.

De enero a setiembre, la palta peruana llegó a 36 mercados, de acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade. El listado de destinos fue liderado por Países Bajos, que adquirió el 30% de los envíos totales de palta peruana (US$ 293 millones). En el segundo lugar se encontró España, con US$ 185 millones, seguido de Estados Unidos (US$ 135 millones), Chile (US$ 97 millones) y Reino Unido (US$ 97 millones). También destacaron como destinos de exportación China, Japón, Hong Kong, Rusia y Corea del Sur.

En tanto, las empresas con mayores exportaciones fueron Avocado Packing Company, Westfalia Fruit, Camposol, Virú, Sociedad Agrícola Drokasa, Agrícola Cerro Prieto y Agrícola Pampa Baja. Solano indicó que si bien la variedad más exportada es la palta Hass, en el Perú también se cultivan la palta Fuerte y Nabal.

