El Chinito sumó dos locales en Lima, mientras mantiene en pausa su expansión a provincias por el riesgo de El Niño.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

El crujido del chicharrón y el sabor de un pan con camote y salsa criolla forman parte de la experiencia en El Chinito. Mientras la cadena mantiene ese sello que la hizo conocida, también mira más allá de sus locales en Lima: evalúa llevar su propuesta a provincias y explora oportunidades en Miami y México. ¿Qué condiciones tendría que superar para concretar su expansión?

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