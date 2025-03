El estudio denominado Sácate la Duda: Hablemos de Dinero se basó en una encuesta realizada en febrero de este año a 2,340 personas a nivel regional, en su mayoría jóvenes y adultos. La muestra fue equilibrada en términos de género, con un 52% de mujeres y un 48% de hombres. En cuanto a la distribución etaria, el 46% de los encuestados tenía entre 25 y 40 años, mientras que el 54% se encontraba en el rango de 41 a 55 años.

En Perú, de acuerdo al estudio, aún predomina una visión tradicional que asocia al hombre con el trabajo y a la mujer con las labores del hogar. Según el estudio, los hombres creen que las mujeres tienen un 4% más de probabilidades de conseguir empleo que ellos; sin embargo, las mujeres perciben lo contrario, considerando que los hombres tienen un 25% más de oportunidades laborales.

La investigación también evidencia una marcada discrepancia en la percepción sobre el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo. Así, mientras las peruanas opinan que los hombres tienen un 40% más de probabilidades de alcanzar estos cargos, los hombres estiman su ventaja en solo 14 puntos porcentuales. “Ambos coinciden que el acceso de los hombres a posiciones directivas es mucho mayor. Incluso 37% de los encuestados considera que es más fácil para un hombre ser directivo”, explicó Alexandra Oliva, gerenta de reputación y comunicación corporativ de Avon.

Otro aspecto clave del estudio es la percepción sobre las cuotas de género como mecanismo para impulsar la equidad. Aunque se reconoce que estas medidas pueden reducir brechas, aún enfrentan resistencia. De hecho, el 64% de los encuestados, sin importar su género , considera que no es necesario imponer cuotas en las empresas . “Este dato refleja la necesidad de una mayor concienciación y consenso sobre la importancia de estas políticas para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades”, argumentó la ejecutiva.

En comparación con otros países de Latinoamérica, Perú se destaca por la arraigada percepción de que las cuotas de género no son necesarias , agregó el director de Gente de Mente, Adrian Kohan. “Junto con México, Perú es uno de los países donde se registra la mayor proporción de personas que opinan que estas medidas deberían ser voluntarias, una diferencia que resulta estadísticamente significativa”, indicó.

¿La independencia financiera aporta en la equidad de género?

Oliva refirió que la investigación reveló que en Perú se tiene la idea de que la independencia financiera no es esencial para alcanzar la equidad de género. En concreto: e l 69% de los encuestados considera que las mujeres pueden lograr la igualdad de oportunidades sin necesidad de ser financieramente independientes . Al profundizar el análisis, se observa que el 73% de los hombres considera viable esta opción, mientras que el 66% de las mujeres la perciben como algo normal.

Lo más alarmante es que esta cifra es la más alta en comparación con otros países de la región, lo que sugiere una menor conciencia sobre la relación entre autonomía económica e igualdad de género. “Este dato es preocupante, ya que evidencia la falta de claridad sobre la conexión entre equidad de género e independencia financiera, lo que refuerza la necesidad de mayor concientización”, señaló Kohan.

Pese a ello, las mujeres muestran un fuerte interés en fortalecer su educación financiera: el 87% de las encuestadas manifestó su deseo de aprender a gestionar mejor sus finanzas; mientras que el 95% indica que maneja muy bien sus finanzas.

Desigualdad en el ámbito laboral

La investigación también reveló que la percepción de desigualdad en el ámbito laboral sigue favoreciendo a los hombres. El 28% de los encuestados cree que ellos tienen mayores oportunidades de desarrollo profesional, mientras que solo un 8% considera que las mujeres cuentan con esa ventaja. “El 31% de las mujeres percibe que los hombres tienen más facilidad para avanzar en sus carreras, mientras que los hombres creen que su ventaja es de apenas el 7 %”, afirmó Oliva.

Esta tendencia también se refleja en otras percepciones, como la posibilidad de acceder a oportunidades de inversión (27% considera que es más fácil para hombres, frente a un 8% que piensa que le es más fácil a mujeres), poseer bienes raíces (24% vs. 9%), los aumentos salariales (26% vs. 14%), el acceso a financiamiento (18% vs. 8%) y la oportunidad de conseguir trabajo (29% vs. 18%).

A esto se suma que el 45% de las encuestadas reconoce que las tareas de cuidado limitan su crecimiento profesional, mientras que solo el 39% de los hombres percibe esta barrera, en cambio 50% de las mujeres considera un obstáculo.

Adicionalmente, la mayoría de peruanos (79%) considera que actualmente hay más mujeres empresarias, aunque esta percepción varía según el género: el 85% de las mujeres lo cree así, mientras que entre los hombres la cifra desciende al 73%. “Por un lado, las mujeres enfrentan numerosas barreras; y por otro, este problema se agrava porque la población masculina no percibe esas dificultades. De hecho, la dificultad que perciben las mujeres puede llegar a cuadruplicar la que identifican los hombres”, concluyó el representante de GentedeMente.

