La empresa contratará a 13,000 personas, lo que elevará su plantilla total a 53,000, en una apuesta de que los pedidos en línea sigan creciendo, dijo Sebastián Fernández Silva , director de personal de la empresa, en entrevista. Las contrataciones se centrarán en los puestos de clasificación y envío de paquetes en Brasil y México, pero también se ampliarán los equipos de tecnología y productos.

“Para nosotros es muy importante tener cada vez una red de envíos más fuerte y más robusta que permita generar el beneficios de envíos más rápidos y más baratos para todos los usuarios de la plataforma”, dijo.

Para MercadoLibre, que tenía 10,000 empleados a fines de 2019, la racha de contrataciones busca capitalizar un cambio en la forma en que los consumidores latinoamericanos hacen sus compras, una tendencia que cobró impulso durante la pandemia.

Mientras que sus pares en Estados Unidos y Europa vieron que los pedidos se desaceleraron luego de que los gobiernos levantaron las restricciones, las ventas de MercadoLibre continuaron creciendo, con ingresos que superaron los US$ 10,500 millones en 2022, casi un 50% más que el año previo.

Es “probable que persista” el buen desempeño de la empresa en el comercio electrónico, así como en su rama fintech, escribió la analista de Bloomberg Intelligence, Jennifer Bartashus , tras los resultados de la empresa en el cuarto trimestre. Los inversionistas se han volcado en las acciones de la empresa, que han subido casi un 55% este año, muy por arriba de la rentabilidad del 16.5% del Nasdaq, según datos recopilados por Bloomberg.

MercadoLibre agrega empleos, en contra de tendencia en sector tecnología | La principal firma de comercio electrónico de América Latina impulsó empleos exponencialmente desde 2019

Las nuevas contrataciones pretenden reforzar la red de centros de procuraduría y servicio que procesan los paquetes, especialmente en las ciudades más pequeñas, dijo Fernández. No quiso dar una cifra de cuántos nuevos centros de distribución y servicio se abrirán en 2023. En declaraciones anteriores, la empresa dijo que planea invertir US$ 3,600 millones en Brasil este año y US$ 1,600 millones en México.

La expansión se financiará a través de los ingresos de la empresa y no requerirá apoyo adicional, dijo Fernández.

El plan de contratación de MercadoLibre va en contra de la tendencia observada entre gigantes tecnológicos, como Amazon Inc., que ha despedido a empleados este año tras un aumento de las contrataciones durante la pandemia. En su región de origen, MercadoLibre se enfrenta a una ralentización económica. El Fondo Monetario Internacional ha recortado sus perspectivas de crecimiento para América Latina este año debido a la elevada inflación y las altas tasas de interés.

Fernández dijo que a MercadoLibre no le preocupa contratar demasiada gente o verse obligado a despedir empleados en el futuro.

“Si pensáramos que sobrecontratar es un riesgo, realmente no lo haríamos”, dijo. “Desde que yo trabajo en MELI hace 19 años, nunca hemos hecho un downsizing, nunca en todos estos años”.

LEA TAMBIÉN: Crisis de brasileña Americanas lleva a MercadoLibre a mejor inicio de año

Así es como la empresa planea enfocar sus contrataciones:

Por sectores:

11,000 en logística

1,700 en tecnología

600 en otras divisiones de la empresa

Por países:

5,800 en Brasil

5,350 en México

800 en Argentina

600 en Chile

600 en Colombia

150 en Uruguay

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.