Las acciones del minorista de comercio electrónico y proveedor de tecnología financiera con sede en Buenos Aires han subido cerca de un 31% este año gracias al optimismo de que la empresa ganará participación de mercado después de que su rival brasileño solicitara protección por quiebra en medio de 43,000 millones de reales (US$ 8,400 millones) en pasivos.

Las empresas que vender productor a través de Americanas ahora podrían cuestionar su relación, lo que podría aumentar el poder de negociación de MercadoLibre, según analistas de Goldman Sachs Group Inc. dirigidos por Irma Sgarz . Los controles de canal del banco indicaron que algunos proveedores brasileños ya están ajustando las condiciones para Americanas, y los vendedores también han eliminado promociones o subido los precios dado el escenario incierto.

“Vemos una oportunidad potencial para que las acciones suban”, escribió Sgarz en una nota fechada el 23 de enero.

La acción también está recibiendo un impulso de los inversionistas que descuentan el final del ciclo de aumentos de tasas de interés en Estados Unidos y empiezan a incorporar un posible cambio político en Argentina, el segundo mayor mercado de la empresa, que celebrará elecciones presidenciales en 2023, según Malcolm Dorson , gestor de cartera de Mirae Asset Global Investments en Nueva York.

“Las acciones de mercados emergentes están captando una gran oferta, y esta es una de las favoritas del mercado”, señaló Dorson , quien ha estado manteniendo acciones de MercadoLibre desde 2019. “Espero que el impulso de los resultados financieros continúe”.

MercadoLibre inicia con fuerza el año

MercadoLibre ya estaba ganando participación de mercado en Brasil antes de los problemas en Americanas, a medida que la empresa comienza a ver los beneficios de competidores sufrieron caídas.

Se espera que los ingresos netos de la empresa alcancen un récord de US$ 3,000 millones en el cuarto trimestre, frente a los US$ 2,700 millones del tercer trimestre, según la estimación de consenso de Bloomberg. El volumen bruto de mercancías y el volumen total de pagos deberían ascender a US$ 9,400 millones y US$ 35,600 millones, respectivamente.

“Si nos fijamos en el comercio electrónico mundial, muy pocos actores han creado un ecosistema con la amplitud y la calidad que MELI ha creado”, dijo Ignacio Arnau , gestor de fondos con sede en Madrid de Bestinver Asset Management, que tiene a MercadoLibre como la mayor participación de su fondo. “En Brasil siguen distanciándose del resto, y toda la debacle de Americanas debería ayudarlos a acelerar su crecimiento y mantener su posición de liderazgo”.