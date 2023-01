En diálogo con Gestion.pe, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, explicó que la Comunidad Andina está en un proceso de reingeniería y modernización, determinado por la Decisión 903, para crear las “condiciones que le permita asumir los retos de un mundo pospandémico y de nuevas correlaciones económicas y sociales y así apuntalar mucho más al ciudadano andino como eje central y visión fundamental de sus acciones”.

En paralelo a este fortalecimiento y actualización de la CAN, Pedraza resaltó que durante su gestión se viene desarrollando una serie de programas como la liberación de los lesivos cobros de las llamadas por roaming internacional. Esto implica que una persona en Perú puede llamar a Colombia, Ecuador o Bolivia sin ninguna tarifa adicional. “Es un beneficio para 112 millones de ciudadanos andinos a través del uso de telefonía en 4.5 millones de kilómetros cuadrados de nuestra jurisdicción”, indicó.

Otros proyectos incluyen la implementación de un Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria (Crifcan) y el desarrollo del Proyecto de Interoperabilidad Comunitaria ‘Intercom’ el cual permitirá el intercambio de datos aduaneros y de comercio exterior entre los sistemas informáticos de los cuatro países. “Nuestras aduanas podrán coordinar en tiempo real y así mitigar muchísimos efectos que generan costos altos al comercio, resultando en menos trámites y más vigilancia y control, es decir, más competitividad”.

“Asimismo, tenemos un Estatuto Migratorio Andino que permitirá la integralidad ciudadana y la movilidad de nuestras comunidades para que un ciudadano pueda ir de un país a otro y ejercer incluso facultades laborales como cualquier connacional con residencia temporal y también residencia permanente”, recalcó Pedraza.

¿Refuerzos a la vista?

Sobre la adherencia de nuevos miembros al bloque, en específico Chile, Venezuela y Argentina, el secretario general comentó que los dos primeros estarían próximos a sellar su reingreso, en tanto “lo de Argentina en realidad no tiene mayor asidero”. Como se recuerda, Chile, país fundador de la CAN, abandonó el grupo en 1976 argumentando “incompatibilidades económicas”, mientras que Venezuela se retiró en 2006 en señal de rechazo a los TLC suscritos por Perú y Colombia con Estados Unidos.

“Nuestros presidentes el 29 de agosto hablaron del tema de la ampliación de la membresía y me han mencionado a Chile y Venezuela. Pareciera muy próximo el ingreso de estos países, naturalmente una vez que se cumpla con una serie de rigores de tipo normativo y también de asuntos de ajuste comercial y de temas de salud animal y vegetal”, explicó el exsenador colombiano de 59 años.

“Es un tema que incumbe de manera privativa a la decisión de la más alta instancia que nosotros tenemos que es el Consejo Presidencial Andino. Puedo definir esto en dos tiempos, uno es la decisión política que corresponde a nuestros jefes de Estado y a la voluntad de los Estados que manifiestan su deseo de ser integrantes de la Comunidad Andina; y segundo, es la parte de armonización técnica de todos los aspectos que se deben cumplir cuando ingresen estos países con las 903 decisiones que hoy en distintas materias tenemos en vigencia”, agregó.

Perú toma la batuta

En su último año en el cargo, Jorge Hernando Pedraza reiteró su compromiso de trabajar estrechamente con el Gobierno peruano, a cargo de la Presidencia Pro Tempore de la CAN desde agosto de 2022, cuando Pedro Castillo aún era presidente del país. “En medio de las dificultades que han ocurrido aquí, nosotros estamos siempre en contacto con el gobierno que ejerce la presidencia pro tempore. La presidenta Dina Boluarte, en un nuevo documento, ha querido priorizar los temas sociales donde el ciudadano andino sea el fin último de nuestra acción que es al fin y al cabo parte del Acuerdo de Cartagena”, detalló.

A propósito de la anunciada reingeniería de la CAN, el Perú también ha planteado fortalecer las relaciones internacionales del bloque, sobre todo con la Unión Europea, así como priorizar la agenda climática para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y promover la innovación, nuevas tecnologías y transformación digital en diversas áreas del organismo. “Sin estas dos estructuras, el ser humano no tendrá éxito hacia el futuro, no importa en qué lugar del planeta esté”, dijo Pedraza, subrayando que la administración Boluarte ha puesto mucho énfasis en los asuntos sociales y de género.

Nuevos ‘Caminos Andinos’

En palabras del secretario general de la CAN, una parte fundamental de la riqueza andina es su “exuberancia” en paisajes y naturaleza, lo cual se busca impulsar a través del proyecto denominado Caminos Andinos. “Tiene como propósito poner en la agenda del turismo mundial unos destinos poco usuales, por ejemplo, Perú no es solo Machu Picchu ni Islas Galápagos es Ecuador. Este proyecto pretende promover otras rutas para que vengan millones de asiáticos, norteamericanos y europeos a visitarnos y por supuesto nos generen ingresos que permitan el mejoramiento de las condiciones sociales de nuestros ciudadanos andinos y hacer del turismo una espiral de la recuperación de la economía en estas épocas”.

Planteado desde la reciente presidencia pro tempore de Ecuador, el proyecto permitirá financiar una marca turística regional, el lanzamiento del producto, la creación de un micrositio y la promoción de rutas identificadas por cada país: en Bolivia se establecieron las rutas del Lago Titicaca, del Sajama, la del Salar de Uyuni y Laguna de Colores; en Colombia se encuentra la ruta Leyenda El Dorado y la ruta Binacional (Pasto, Colombia- Ibarra, Ecuador); en Ecuador la Red Andina de Turismo Comunitario, que contiene los tramos: Chocó Andino, Andes Centrales y Andes Sur; y Ecuador Inexplorado, con los destinos de Quito, Cayambe, Ibarra, Otavalo, Espejo, Cotacachi; y en Perú se identificaron dos rutas, la Moche y del Pisco, junto con los destinos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Arequipa y San Martín.

China desplaza a EE.UU.

Respecto a los lazos comerciales con el mundo, Pedraza recordó que en el 2021 el principal destino de las exportaciones de los países miembros fue China con una participación de 19.3% del total (más de US$ 136,000 millones), seguido por Estados Unidos con 18.5% y la Unión Europea con 11.8%. “Por primera vez la Comunidad Andina tiene una mayor concentración de negocios con China. Ha sido sorpresivo para todos aún cuando es una dinámica que venía dándose en el mundo. Tenemos la vocación de ser la despensa alimentaria del planeta”, remarcó.

Por último, el secretario general Jorge Pedraza reafirmó el apoyo de la CAN al trabajo clave de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 90% de la organización empresarial y el 60% del empleo generado en el bloque. “Todo lo que hemos hablado va para ellas. A través de las decisiones de la CAN, siempre existe una prioridad de estímulo y de fortalecimiento de las mipymes en todos los aspectos para que podamos exportar más. Si exportamos más, tenemos más ingresos hay más redistribución, hay mas capacidad de empleo, y por supuesto un mejoramiento del orden social para el bienestar general de los ciudadanos andinos”, concluyó.