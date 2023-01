La colección de negocios, incluida Apple Card de Goldman, ahora empaquetada en el segmento denominado Platform Solutions acumuló más de US$ 1,200 millones en pérdidas antes de impuestos en los primeros nueve meses del año pasado, y la caída se aceleró cada trimestre.

Ese recuento, divulgado en un documento regulatorio el viernes, tiene como objetivo ayudar a los accionistas y analistas a prepararse para seguir la evolución de Platform Solutions una vez que Goldman comience a desglosar su desempeño en informes trimestrales, a partir del martes. Pero también arroja nueva luz sobre cuánto la expansión ha estado perjudicando los resultados de la empresa con sede en Nueva York.

Desde principios del 2020 hasta finales de septiembre, las pérdidas antes de impuestos de Platform Solutions se acumularon hasta US$ 3,000 millones, según muestra la presentación. Cuando se agreguen las cifras del último trimestre la próxima semana, esa pérdida acumulada se acercará a US$ 4,000 millones en el lapso de tres años y US$ 2,000 millones para el año, impulsada por las provisiones para pérdidas crediticias, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Las provisiones de Platform Solutions para los primeros nueve meses del 2022 totalizaron US$ 942 millones, según muestra la presentación. En un momento en que las tasas de cancelación han sido históricamente bajas, Goldman había dicho que la tasa de su negocio de préstamos al consumidor había subido a una marca anualizada de 2.9% después del período que finalizó en septiembre, un aumento de 60 puntos básicos trimestre a trimestre.

Esa tasa es más alta que la de sus pares más grandes de banca de consumo. En ese momento, el banco tenía US$ 14,000 millones en préstamos de tarjetas de crédito y US$ 5,000 millones en préstamos a plazos.

Las acciones de la empresa caían un 0.8% a 367,01 dólares a las 10:08 horas en Nueva York. Siguen subiendo un 6.9% este mes.

Objetivo elevado

La división es una versión reducida de lo que una vez fue el elevado objetivo de Goldman de asaltar el mercado de consumo: construir un banco digital del futuro que se convertiría en un líder de la industria. En cambio, sacudida por los costos persistentes y la dificultad de establecer nuevas líneas de negocios, la empresa decidió reducir sus ambiciones y reposicionar las piezas.

Gran parte de lo que queda dirigido al mercado masivo ahora se encuentra en Soluciones de plataforma, incluidas las vinculaciones de tarjetas y los préstamos a plazos. La línea de negocio de banca transaccional, que ahora también forma parte de este grupo, es probablemente el único elemento rentable.

Los números publicados el viernes ofrecen pistas sobre lo que Goldman ha estado gastando para establecer la Apple Card de alto perfil, creada a través de una asociación con Apple Inc.

La pérdida antes de impuestos de US$ 1,000 millones de la división reportada para el 2021 estuvo vinculada principalmente a la Apple Card, dijeron personas con conocimiento de los números. Y alrededor de US$ 2,000 millones en el 2022 provienen principalmente de la tarjeta Apple y la plataforma de préstamos a plazos GreenSky, dijeron las personas.

La pregunta es si Goldman sentirá más presión para reducir lo que los ejecutivos han visto como inversiones ahora que los gastos son más visibles para los accionistas.

Inicialmente, se suponía que el negocio de consumo general de Goldman alcanzaría el punto de equilibrio a fines del año pasado. Los ejecutivos de la nueva división Platform Solutions ahora pronostican que podría lograrlo en algún momento de 2025, aunque aún no se ha establecido un objetivo final, dijeron personas con conocimiento del tema.

Mientras tanto, ante la presión de preservar los rendimientos, el director ejecutivo David Solomon está encontrando otras formas de controlar el gasto. Esta semana, la empresa superó los recortes anuales de empleados de bajo rendimiento y se embarcó en una de las mayores rondas de recortes de personal de su historia, incluso en sus principales operaciones bancarias y comerciales.

Los despidos se producen después de que Goldman había dejado de lado en su mayoría su proceso anual de eliminar a los de bajo rendimiento. Pero también lo hizo la mayoría de sus competidores. Al mismo tiempo, el poderoso negocio de gestión de activos y franquicias de negociación del banco no ha sido capaz de proporcionar el contraste con tarifas descomunales y ganancias de inversión, como lo hicieron hace un año.

Anteriormente, los únicos datos financieros que Goldman había revelado en su negocio de consumo mostraban pérdidas de US$ 1,300 millones de dólares desde su creación hasta mediados del 2019. Eso y la pérdida de aproximadamente US$ 4,000 millones en tres años no incluyen los aproximadamente US$ 2,500 millones gastados en la adquisición del proveedor de préstamos a plazos GreenSky, así como otras adquisiciones complementarias para reforzar el negocio.