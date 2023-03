MercadoLibre Inc. dijo el jueves que espera invertir US$ 19,000 millones de reales (US$ 3,600 millones) en Brasil este año, un 11.5% más que la cantidad invertida en 2022.

El gigante sudamericano del comercio electrónico y los servicios financieros, que en 2018 había invertido 1,000 millones de reales en el país, ha subido su apuesta en Brasil en los últimos años, especialmente tras el aumento de la demanda de compras online provocado por la pandemia del COVID.

La cifra incluye también algunas líneas de gasto consideradas estratégicas.

LEA TAMBIÉN: Utilidad neta de MercadoLibre sube en el cuarto trimestre

“Fue un salto enorme”, dijo a Reuters Fernando Yunes , vicepresidente senior de comercio electrónico en Brasil, añadiendo que MercadoLibre espera un crecimiento de las ventas y márgenes ligeramente superiores en el país este año como resultado de las recientes inversiones.

El ejecutivo destacó que una de las áreas apuntadas será la logística, ya que la firma planea aumentar su capacidad de transporte con nuevos centros de distribución y una mayor flota de aviones.

LEA TAMBIÉN: Crisis de brasileña Americanas lleva a MercadoLibre a mejor inicio de año

El objetivo, dijo, es dar servicio a más ciudades y aumentar las entregas realizadas en un día, que actualmente representan alrededor del 50% del total.

MercadoLibre no revela cuánto se invertirá en cada área de la empresa.

Fuente: Reuters