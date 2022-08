Para ambas marcas, representan sus primeros ingresos al distrito de San Juan de Lurigancho.

“Estamos en proceso de obra para entregar locales entre setiembre y octubre. Smart Fit tendrá 1,400 m2 y Dollar City irá al segundo nivel con una tienda de 850 m2″, detalla Karen Lozada, CEO de OnRetail.

Pero también se suman otras incorporaciones como KFC, con un formato dinner de 173 m2 m2 en el tercer nivel del mall vecinal. “Con ello tendríamos una ocupación del 98% en Alameda Plaza y estamos negociando con Efe, Renzo Costa y Subway para un local de 80 m2 que es el que nos queda por colocar”, dice la ejecutiva, quien estima tener todo concretado en diciembre de este año.

Lo que no descarta Lozada es expandirse, que sería tomando terrenos aledaños, aunque esto se dará de acuerdo a cómo evolucione la oferta. Sin embargo, Lozada destaca que tener a Cineplanet, Bata y MaxiAhorro que venían de la primera remodelación, han captado un buen flujo de público.

“Como parte de la oferta también se sumó un espacios de “huariques” gastronómicos, que ha generado una mayor demanda de buena parte del público de San Juan de Lurigancho”, precisó.

Remodelaciones

La otra operación que administra OnRetail es el mall vecinal Qhatu Plaza, en Santa Clara, que en una primera etapa entrará en remodelación para luego ver ampliación de espacios, aunque ello dependerá de sumar espacios cercanos.

“Tenemos el 96% de ocupación y ya se ha consolidado como un mall vecinal en la zona con buenos resultados y queremos girar a un cambio de mix que lo fortalezca más y aprovechar las áreas comunes para generar mayor rentabilidad e incorporar marcas con relevancia que estén interesadas en ingresar al proyecto”, explica Lozada.

La idea es terminar la evaluación preliminar y ver el desarrollo para el primer semestre de 2023.

En corto.

Balance. On Retail tiene otros proyectos ya desarrollados que implican un total de 80 mil m2 y 22 mil m2 administrados. Asimismo, cuenta con tres divisiones dentro de la empresa, una de ellas es On Retail Space, enfocado en el alquiler de plataformas comerciales stand alone.