No obstante, pese a que esta tendencia se encuentra en crecimiento, aún queda trabajo por hacer. Y es que la inclusión de las mujeres en las finanzas va más allá de promover la equidad de género, sino que contempla a romper una serie de estereotipos y estructuras que aún prevalecen en pleno siglo 21.

Según datos de Deloitte Insights (2021), a nivel global las mujeres del sector financiero ocuparon el 21% de los puestos en las juntas directivas, el 19% en los puestos directivos y el 5% en los puestos de directoras ejecutivas.

Estas cifras son claves para entender que si bien se habla de una mayor inclusión de las mujeres en el mundo de las finanzas, aún queda un largo camino por delante.

En ese marco, seis ejecutivas compartieron a Gestión su visión acerca del papel fundamental que cumple la mujeres en el sector financiero y los retos pendientes a superar en los próximos años.

María Fe Arribas

Gerente general de Scotia Fondos

María Fe Arribas, gerente general de Scotia Fondos, comentó que, en la actualidad, la participación de las mujeres en el mundo financiero está experimentando un cambio importante. Cada vez más mujeres están asumiendo roles clave en bancos, instituciones financieras y empresas de tecnología financiera.

Su presencia no solo es vital para la equidad de género, sino que también aporta una diversidad de pensamiento y enfoques que enriquecen el proceso de toma de decisiones y la innovación en el sector. “Y hay evidencia que lo valida. Según un estudio de McKinsey (2020), las empresas con un claro foco en diversidad tienen un 40% más probabilidad de generar retornos por encima del promedio en el largo plazo”, anotó.

La ejecutiva refirió que, a pesar de estos avances, persisten desafíos como la brecha salarial y la representación en puestos de senior management y en directorios. En esa línea, es necesario fomentar la diversidad en las empresas, permitir horarios y esquemas de trabajo flexibles, establecer programas de mentoría que permita empoderar a más mujeres a asumir posiciones de liderazgo.

Asimismo, Arribas señaló que, si bien que cada vez es menos necesario mencionarlo, es fundamental eliminar sesgos de género en los procesos de contratación y promoción.

“Probablemente uno de los principales retos ha sido ingresar a un sector que históricamente estuvo dominado por hombres. Sin embargo, hoy la realidad es diferente. Cada vez observo a más mujeres ocupando diversos cargos y posiciones en el sector bancario”, destacó.

“Hace 15 años, cuando me inicié en inversiones, era la única mujer liderando a un equipo y no había ningún portafolio manager. Hoy, hay varias chicas gestionando portafolios a la par que los hombres. Este cambio me alegra profundamente, ya que demuestra la evolución del sector y el creciente interés de las mujeres por formar parte de él, aprender y ofrecer soluciones clave para nuestros clientes”, añadió la gerente.

Esta diversificación no solo enriquece la perspectiva del sector, sino que también refleja la capacidad y el talento que las mujeres aportan al mundo financiero, concluyó.

Lucia Magot

CEO de Magot Sociedad Agente de Bolsa

Lucia Magot, CEO de Magot Sociedad Agente de Bolsa, opinó que mujeres están asumiendo posiciones de liderazgo, impulsando la innovación en un sector tradicionalmente liderado por hombres. Además, la participación femenina aporta diversidad de pensamiento y perspectiva que enriquece la toma de decisiones y estrategias empresariales.

Sin embargo, indicó que existen obstáculos persistentes a nivel global y particularmente en América Latina.

“Al ingresar al sector, me encontré con la dificultad de no tener referentes femeninos en posiciones de liderazgo. Por ejemplo, todos mis mentores son hombres, lo que, si bien ha sido enriquecedor, puede limitar la perspectiva y el acceso a consejos para navegar las complejidades de la industria como mujer. La falta de modelos a seguir femeninos en el ámbito financiero limita la visibilidad de caminos de éxito para otras mujeres”, detalló.

Además, contó que en su camino ha lidiado con sesgos inconscientes, así como con un entorno lleno de estereotipos de género. “Romper con estos modelos de pensamiento representa una de las barreras más significativas a superar pues toman tiempo en cambiar y ejercen una influencia tanto consciente como inconsciente en nuestras acciones y decisiones”, dijo la ejecutiva.

Magot subrayó la necesidad de que, tanto el sector privado como el público, generen oportunidades para incrementar la presencia femenina en posiciones de liderazgo dentro del sistema financiero.

Ello se puede impulsar de tres maneras. Primero, generando diversidad desde la contratación, lo cual enriquece el entorno laboral con diversas perspectivas y enfoques.

Segundo, generando igualdad de oportunidades para que más mujeres asciendan a puestos de liderazgo. “A menudo, se observa una mayor paridad de género en los roles junior, pero es en los roles senior donde las disparidades se hacen más evidentes”, anotó.

Una tercera forma de impulsar la participación femenina en el mundo financiero es visibilizando a mujeres en roles de liderazgo. Es decir, exponer modelos a seguir y brindar ejemplos tangibles de éxito, lo cual no sólo inspira, sino que también abre camino para futuras líderes.

Patricia Conterno

CEO de iO del BCP

Patricia Conterno, CEO de iO, coincidió en que la participación femenina en la industria financiera ha ido creciendo en los últimos años, pero sin duda queda un camino por recorrer.

“Creo que hoy hay un esfuerzo transversal en la industria por lograr diversidad y equidad de género. Esto se está haciendo no solo por ética laboral, sino porque diversos estudios han demostrado que una mayor diversidad en equipos de trabajo, decanta en mejores resultados al incluir perspectivas distintas”, sostuvo.

Comentó que, en general, aún persisten sesgos inconscientes sobre las capacidades de las mujeres en las finanzas, así como en otros sectores. Adicionalmente a ello, otro gran reto que enfrentan las mujeres es el de encontrar un balance y equilibrio entre la vida profesional y personal (maternidad).

Por ello, es necesario evidenciar y enfrentar las diferencias de género que muchas veces están ya normalizados y eso hace que el cambio sea aún más difícil. “Estos afectan la percepción del gran aporte que podemos hacer las mujeres al mundo corporativo y la gestión de equipos”.

Además, la ejecutiva refirió que es necesario desarrollar y participar en iniciativas que fomenten la diversidad y reconozcan los obstáculos que enfrentan las mujeres en distintas industrias. Los espacios de mentoría son clave para incentivar mayor reflexión y acción sobre estos temas.

“Nuestros retos en los próximos años serán los mismos que enfrenten los hombres. Necesitamos mantenernos al día con las nuevas tecnologías para hacer frente a los cambios, construir nuestra red profesional y contribuir para seguir construyendo un mundo con mayor equidad”, finalizó.

LEA TAMBIÉN: Presencia femenina se incrementa en cargos de liderazgo en el sector empresarial y tecnológico

Michela Casassa

Vicepresidenta de Finanzas en Interbank

Michela Casassa, vicepresidenta de Finanzas en Interbank, manifestó que la industria financiera pasa por un momento de transformación con desafíos relevantes para nuevos perfiles profesionales. Un reto es acelerar la participación de mujeres en las posiciones STEM, lo que presupone una estrategia de colaboración con centros de formación, universidades y empresas.

En esa línea, la promoción de la diversidad, equidad e inclusión es fundamental para lograr una sociedad más justa y equitativa. Por ello para impulsar una mayor participación femenina en las finanzas, sobre todo en puestos clave, es importante tomar en cuenta algunas acciones.

“Por ejemplo, impulsar programas de sponsorship y mentoría para que aquellas ejecutivas que opten por seguir desarrollándose en un entorno laboral, lo logren. Asimismo, promover que los procesos de desarrollo y promoción se realicen equitativamente y que todos los colaboradores puedan avanzar en sus carreras mediante programas de formación integral y evaluaciones de desempeño”, destacó.

Otra medida a tomar, desde el punto de vista empresarial, es garantizar que, la asignación de un valor dentro de la banda salarial sea en función a la definición del rol y no al género.

La ejecutiva también destacó la importancia de incrementar la participación de mujeres en las posiciones STEM y en roles de liderazgo; así como implementar buenas prácticas que impulsen la flexibilidad en los horarios de trabajo.

Por otro lado, Casassa mencionó que “se deben implementar espacios seguros libres de hostigamiento sexual laboral, a través políticas, lineamientos y programas efectivos de prevención y sanción”.

Finalmente, se debe contar con una red de apoyo y de corresponsabilidad, ya que contar con familiares aliados permite a las mujeres enfocarse en acciones de desarrollo profesional y personal acorde a sus objetivos.

Annarita Nieri

Chief Strategy & Transformation Officer en Niubiz

Annarita Nieri, Chief Strategy & Transformation Officer en Niubiz, indicó que, pese a los avances logrados, existen distintos datos o reportes que las brechas de género en el mundo empresarial, especialmente en el financiero, aún son grandes.

“Vengo de una familia donde las oportunidades y el valor del aporte estaba equilibrado. Nunca he pensado que, en el ámbito de las competencias, las mujeres están en una posición de desventaja respecto a los hombres. Sin embargo; el mundo real, y más aún el financiero, no es así. Las brechas de género han sido una realidad y aunque creo que algunos están haciendo un esfuerzo por cambiar esta situación, concluyentemente no es la prioridad”, explicó.

Contó que tiene casi 25 años en el ecosistema de pagos y de estos, los 10 primeros han sido los más retadores, en la medida que hay todo un proceso de romper con creencias limitantes en el sector y en nuestra sociedad.

“Yo diría que ha sido más un proceso de desaprender para aprender otras maneras de ver las capacidades del talento femenino. Para que una mujer crezca o tenga las mismas oportunidades tiene que ser muchísimo mejor en todo. Solo las excepcionales avanzaban, sobre todo en los primeros años”, señaló.

La ejecutiva manifestó que una práctica que ha funcionado para cerrar las brechas es el mentoring, donde los ejecutivos pueden ayudar al talento femenino a lo largo de su carrera en banca y finanzas y comprometerse con sus rutas de aprendizaje o crecimiento.

“A pesar de que en Perú solo existe un 12.8% de mujeres en cargos directivos (según un estudio de Centrum PUCP), en Niubiz el 51% de los puestos gerenciales lo ocupa el talento femenino”, remarcó.

En ese marco, Nieri consideró que se debe dejar de ver la lucha por la equidad como una “cruzada solo de mujeres”, ese es uno de los cambios que hasta el día de hoy no se ha visto. No se trata de una lucha de género, es la oportunidad de probar más de un camino para no seguir con los heredados.

Otro gran reto es entender que mientras crece la participación de las mujeres en el ámbito laboral, “no solo estamos abriendo oportunidades para las que vienen detrás; sino que mejoramos el funcionamiento de los mercados financieros y la toma de decisiones en general. El tener una mayor participación femenina en la toma de decisiones es una oportunidad para mejorar la eficiencia y la efectividad de la industria financiera. Dicho esto, es muy importante que la valoración del talento sea independiente al género sin importar la industria de la que hablemos”, sostuvo.

Christine Mur

Directora Comercial y de Marketing de la Cámara de Compensación Electrónica

Christine Mur, directora Comercial y de Marketing de la Cámara de Compensación Electrónica, señaló que en las últimas décadas más mujeres están ocupando roles de liderazgo en instituciones financieras y están dejando su huella en la industria a nivel internacional.

Sin embargo, aún se enfrentan retos en cuanto a la equidad de género y la representación femenina en todos los niveles de la industria. En ese sentido, es crucial continuar trabajando para eliminar barreras y crear un entorno donde todas las mujeres podamos alcanzar nuestro máximo potencial en el sector financiero.

“Siempre pasa que en las reuniones de carácter estratégico hay más hombres que mujeres y eso debería ser más equitativo. Está tendencia es más marcada en nuestro país y lo bueno es que en los eventos internacionales del mundo de pagos cada vez más vemos speakers mujeres en los foros, lo que demuestra que hay una mejora”, precisó.

La ejecutiva consideró relevante dar cada vez más oportunidades a mujeres brillantes en puestos claves, los cuales en su mayoría para hombres.

Mur añadió que las mujeres tienen una perspectiva distinta del mundo financiero y un conjunto de características que pueden ser aprovechadas por las empresas para potenciar su rentabilidad.

“Las mujeres tenemos un tipo distinto de liderazgo, solemos ser más empáticas, con más facilidades de comunicación. Además, a nivel de riesgos, solemos ser más conservadoras. Y en un entorno tan incierto, puede ser una ventaja competitiva”, sostuvo.

Al final, pese a que tienen cualidades distintas, hombres y mujeres pueden trabajar de manera conjunta y complementaria para obtener mejores resultados.

“La diversidad de género en el mundo financiero es importante para promover la innovación, una toma de decisiones más equilibrada y una cultura empresarial más inclusiva”, finalizó.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.