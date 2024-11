Lo que pasa en TikTok no queda en TikTok , traspasa fronteras. Desde el punto de vista del emprendedor, la idea es que sus videos sean vistos no solo por sus amigos, sino que el alcance sea mayor vea para alcanzar mayores ventas: ¡ TikTok me hizo comprarlo! Eso es un gran ejemplo de cómo el consumo es impulsado por el entretenimiento . En un contexto donde hay más contenido y menos publicidad , existen muchas oportunidades para que las personas puedan vender sus productos solo contando una buena historia. Natalia Arévalo, general manager de TikTok for Business para la región Andina, es la viz autorizada para contar como hacerlo.