En los últimos años, las empresas locales han crecido no solo en su mercado natural sino también en el exterior. Si bien el número de inversiones de los peruanos fuera del país no se acerca a las que ejecutan los inversionistas extranjeros aquí (15 frente a 63 en base a la data al cierre de 2019 de TTR) su presencia destaca en algunos sectores claves, sea a través de adquisiciones o de proyectos “greenfield”.

También están las empresas que hacen su ingreso al mercado exterior a través de exportaciones; en este caso el número es mayor y año a año suman nuevas. Pero centrémonos en las que tienen operaciones y siguen creciendo.

Gloria

Como marca, Gloria nació hace más de 70 años, pero no fue hasta 1986 cuando, en manos de nuevo dueños (la familia Rodríguez), que la empresa creció no solo con nuevas líneas de producto, sino también ingresando a nuevos sectores, siendo hoy un holding en expansión a nivel local e internacional. Su salida al exterior arrancó desde la década del 2000 y hoy llegan a más de 40 mercados entre Sudamérica, Norteamérica (Estados Unidos) América Central, El Caribe, Medio Oriente y África.

Para crecer optó por las adquisiciones, en países como Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Puerto Rico. En algunos de esos países no está solo en el negocio de la leche sino en otros como el cementero y azúcar.

Hacia adelante, si bien la empresa se cuida mucho de hablar de sus nuevos negocios, no han descartado llevar líneas asépticas como en el país para generar nuevos productos. En Bolivia, sí ha puesto mucho foco en cuanto a crecimiento en base a “innovación”, y es en ese país donde han ingresado al retail con la tienda del mismo nombre con la que esperan crecer. A la par abren nuevos mercados en exportaciones.

AJE

Otra empresa familiar que ha cimentado su crecimiento en la internacionalización son los Añaños Jerí. Su historia es conocida, de como salieron de Ayacucho, en medio de una coyuntura política – social compleja para lograr ser una multinacional. Hoy sus productos se encuentran hasta en Bután.

AJE, al momento de salir al exterior apostó por el crecimiento orgánico y abarcó no solo la región, sino que cruzó fronteras más grandes, llegando incluso a Asia.

Los Añaños regresan al frente de la multinacional Aje

A mediados de la década del 2000 ya contaban con una veintena de países a los que habían llevado su estrategia de precio bajo. Pero el horizonte cambió. En mayo de 2017 la empresa anunció que dejaría de operar de manera directa en cinco países y optaba por permanecer con franquicias, para luego vender activos que le reportaran capital.

AJE es cautelosa al momento de definir sus planes. Para este 2020 han adelantado que abrirán una franquicia en Camerún, y están en proceso de elegir países, como en Asia, donde esperan encontrar socios para potenciar el negocio a través de sinergias, como horizonte para los próximos años. A esto se añade que Bio, la bebida con la que compiten en la categoría de bebidas saludables empezaría a producirse en otros países. Además, ven ampliaciones de planta en Ecuador y Centroamérica.

Industrias San Miguel

Cuando se creó Kola Real, la bebida de los Añaños, no se pensó que años después otra rama de la familia, inmersa en la invención, crecería con otra empresa y captando nuevos mercados. Así nació Industrias San Miguel (ISM), de los Añaños Alcázar.

Jorge Añaños y su esposa Tania Alcázar fueron los que crearon la bebida conocida como KR, pero en un momento del camino, cuando la empresa empezaba a crecer, decidieron dividirse de los hermanos. Su apuesta fue por algunos mercados en los que no estaba AJE, condición que se cumple en Perú y en el extranjero.

Industrias San Miguel. Los Añaños Alcázar seguirán creciendo en los mercados donde están, apostando por los productos saludables y funcionales.

Así, salieron hace 18 años a mercados como Chile, captando Arica y zonas cercanas, a través de exportaciones. Tras ello, la consolidación se daría en Centroamérica, enfocados en República Dominicana, con planta propia, donde ya tienen 15 años de operación. También tiene presencia en el mercado de Brasil y exporta a Estados Unidos.

Los Añaños Alcázar seguirán creciendo en los mercados donde están, apostando por los productos saludables y funcionales. Les interesa el mercado exterior, pero su meta más inmediata es conquistar Lima.

Alicorp

Alicorp, del Grupo Romero, es otro grupo con crecimiento en el exterior, que se ha dado de manera orgánica e inorgánica. Su salida a otros mercados se dio hace 13 años cuando llegaron a Ecuador con la compra de una marca de helados. Colombia y Argentina le siguieron en la lista realizando adquisiciones de empresas de consumo masivo.

Chile es un mercado que les interesa mucho ya que ahí está el negocio enfocado en la nutrición animal con Salmofood, con el que también han crecido en Ecuador.

Brasil fue uno de los mercados donde hizo una de sus últimas grandes compras con Pastificio Santa Amalia. Y no olvidemos la operación que realizó en 2018 que consistió en la compra de las empresas que tenían las acciones de la empresa boliviana Sociedad Aceitera del Oriente (antes ADM SAO).

La empresa dio el gran anuncio el 2019 con una compra en Perú, que tenía repercusión en el extranjero por haber cruzado fronteras. Se trataba de la adquisición de Intradevco Industrial, empresa dedicada al cuidado del hogar y cuidado personal que ya había logrado ingresos en Chile, Uruguay y Ecuador, junto a sus exportaciones alcanzaba presencia en cerca de 30 países.

La empresa ha mencionado desde el año pasado que podrían darse adquisiciones, pero nada de eso se ha confirmado; lo que siempre tiene presente es la inversión en sus operaciones actuales.

Yanbal-Unique

Yanbal-Unique es una de las empresas que apuesta por un negocio que no tiene pierde, el de la belleza. Fue en 1977 que la firma llevó su modelo de venta directa a Ecuador y tras ello, se animó a dar el salto a Bolivia, Colombia, España, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, Venezuela y otros.

Cuenta con plantas en Perú, Ecuador y Colombia, y uno de sus grandes hitos fue llegar a Estados Unidos, pero donde su estrategia no se enfoca en la cosmética sino en el rubro de la bijouteria.

Hoy, la empresa tiene más de 400 mil consultoras en 10 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, México, Perú, Venezuela y Estados Unidos.

Yanbal-Unique tendrá presencia en 11 países.





Además, gracias a su portafolio, ha logrado estar en el Ranking 2019 del Direct Selling News Global, siendo reconocida como una de las empresas más importantes en la venta directa a nivel mundial.

La empresa no ha dado cifras o planes concretos para este año o los que vienen, pero lo que han señalado en algunas oportunidades es que están atentos a explorar nuevos mercados.

Belcorp

Los hermanos Belmont empezaron juntos en el negocio de la belleza, sin embargo, sucedió algo parecido como con los Añaños, y tomaron caminos diferentes, pero en el mismo rubro. Eduardo Belmont fundó Belcorp, con la cual ha llegado a 15 países a través de la marca Ésika. Colombia fue el primero en probar su oferta para luego llegar a México y Chile, siendo el fuerte de la expansión en la primera década del 2000. Ya en el 2014 anunciaban su ingreso a Brasil y su salida de Argentina.

Otros países por los que apostó fue Estados Unidos (enfocados en el mercado latino), Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y Bolivia. La firma tiene plantas en algunos de estos países como en Colombia y Ecuador.

Belcorp no ha dicho a qué nuevos mercados va, pero podemos mencionar que Colombia tiene una fuerte posición dentro de su estrategia. Ya hace un par de años invirtió US$ 3 millones para la ampliación de su planta de producción con un espacio dedicado a la línea de perfumería y en ese país seguirá creciendo con sus tiendas de la marca Ésika.

Acurio Restaurantes

Cuando se habla de gastronomía es casi inmediato asociarlo con Gastón Acurio. No solo es el principal promotor en el país de la gastronomía peruana, sino que él mismo ha generado un emporio culinario. Arrancó en 1994 cuando empieza dar forma a su holding - el que cuenta hoy con 11 marcas en casi todas las categorías – con Astrid y Gastón, restaurante que le dio reconocimiento local y más adelante, en el exterior. En total superan los 40 locales en 12 países. Ha democratizado las marcas y lo inició con Barra Chalaca, un formato cevichero de menor precio, marca con la que tiene 9 locales ubicados entre Lima, Bogotá y Santiago de Chile.





El primer restaurante de Gastón Acurio en Miami abrió hoy - 2

Pero el mercado internacional es uno de sus objetivos y para ello que mejor que crear marcas: un ejemplo es Yakumanka, que es definida por ellos como una cebichería peruana para el mundo, ya con locales en Barcelona, Ciudad de México y Ginebra, proyecto que inició en 2017.

Y no olvidemos a Manko by Gastón Acurio, que tiene ya más de tres años, con sedes en Paris y Doha. No es raro que próximamente conozcamos una nueva marca o, como es costumbre, en un nuevo país de un lejano continente.

Yobel

Otra empresa peruana que ha crecido en los últimos años es Yobel Supply Chain Management (SCM). Fundada en 1967, ha logrado elevar su experiencia en la gestión de cadenas de suministro en cuanto a planeamiento, abastecimiento, manufactura y logística; ha logrado estar en 9 países en la región (Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico y México) y representan el 40% de su facturación.

Yobel SCM incluso está por concretar negocios en el competitivo mercado de Estados Unidos, ya que empresas de ese país buscan que les produzcan líneas de cuidado personal, belleza y joyería, que eran realizadas por industrias chinas, impulsados por la rápida reacción de la empresa local ante los pedidos.

Pero la empresa se ha abierto a otras líneas y dentro de su división de Manufactura en Cuidado Personal y Fragancias, además de Joyería, le interesa reforzar la línea “in-house” (instalarse en las fábricas y almacenes de sus clientes y administrarlos de manera eficiente), la cual ha mostrado un crecimiento agresivo en los últimos años. Así, exploran clientes en el extranjero, en los países donde tienen presencia, en diversas industrias.

Por ahora, la empresa busca potenciar su presencia en los países donde se encuentra y abrir nuevas cuentas regionales.

Grupo Breca

Hablar del Grupo Breca es referirse a uno de los conglomerados empresariales más grandes del Perú y que nació hace más de 30 años, con Fortunato Brescia Tassano, quien empezó los cimientos del grupo, pero en la década de los 50, sus hijos Pedro y Mario quedaron a cargo de los negocios, apoyados por sus hermanas Rosa y Ana María.

Desde ese momento vino el crecimiento, el cual ha seguido, aunque los hermanos varones ya no están y el grupo ha quedado en manos de las nuevas generaciones. Para darnos una idea, el grupo tiene cerca de 70 empresas en diferentes rubros que van desde la minería, pasando por la pesca, hasta los servicios financieros.

Pero si hablamos del exterior no ha descuidado su crecimiento en la región teniendo inversiones en Brasil, Chile y Colombia. En el vecino país sureño es accionista principal de cementera Lafarge y por años, aunque sin conseguirlo, pusieron la mira en el negocio del salmón. No olvidemos la minería con Minsur, con la que adquirió hace más de una década Mineracao Taboca, especializada en estaño.

Intercorp

Hablamos de un conglomerado que de las finanzas saltó al retail, que comprende tiendas por departamento, centros comerciales, home center, supermercados, marcas de fast food, restaurantes; para luego ingresar a educación, loterías y farmacias. Y el interés por las compras continúa. No en vano, la cabeza de grupo, Carlos Rodríguez Pastor es nombrado año a año el hombre más rico del país.

Pero hablemos de su internacionalización. Esta se ha dado con la educación con la llegada de su marca Innova Schools a México desde hace unos tres años, y donde quiere seguir creciendo.

Si bien este es el principal grupo económico en el país, su salida al mercado internacional no ha sido muy agresiva. Y es que su filosofía es crecer en el país, para ellos la idea es que Perú sea un país ideal para criar una familia, es por eso que la educación es uno de los negocios donde ha acelerado más su presencia en los últimos años.