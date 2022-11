“Los conciertos que se hacen al aire libre están generando tres efectos en los vecinos. Esto son sonidos molestosos al usarse parlantes de 10 metros de altura que generan ruidos; congestionamiento vehicular por la llegada masiva de los asistentes a los conciertos, lo que a su vez puede generar una estampida; y suciedad, ya que hay personas que acampan en las afueras del Jockey”, comentó.

Esta posición puede cambiar si es que los propietarios o responsables de los espacios en las que se realizan estos espectáculos masivos (especialmente en el Jockey Club) realizan determinadas mejoras como techar toda su área -usada para conciertos- con material aislante que permita insonorizar sus espectáculos.

Además de que se tengan aforos limitados, así como un diseño claro de cómo serán los flujos de ingresos y de salida para que no generen amontonamiento. “En esos casos podríamos reconsiderar la posibilidad de que puedan funcionar”, adelantó.

¿Cómo se concretizará esta prohibición? Bruce dijo que se emitirá una ordenanza municipal.

“Puede ser que emitamos una ordenanza, aunque ya existe una limita los ruidos de los establecimientos y estos conciertos lo exceden en exceso. Además, hay una ordenanza que establece los lineamientos de Defensa Civil que tienen que cumplir los espectáculos, que en muchos casos se están incumpliendo, por lo que no necesitaríamos una ordenanza. Sin embargo, para que las cosas estén claras, no descartó la posibilidad de emitir una ordenanza en la primera semana que asumamos la alcaldía del distrito ”, añadió.

El Jockey Club se ha convertido en un espacio para la realización de eventos masivos ya que cuenta con tres espacios para la realización de conciertos al aire libre , siendo los más usados las de Arena Perú y Plaza Arena Cabe recordar que semana atrás, en redes sociales se compartieron fotos de personas apiñadas en el puente peatonal de Javier Prado Oeste a la salida de uno de los conciertos en Arena Perú.

Mientras que otros usuarios denunciaban la falta de seguridad y la aglomeración de personas para poder cruzar el puente peatonal de la avenida Javier Prado Oeste al termino del concierto de Andrés Calamaro, desarrollado al 15 de octubre.

Más de 30 minutos y la gente sigue atorada en la salida de #ArenaPerú . Este lugar no es muy seguro que digamos. La única salida te lleva a una escalera o la av. Javier Prado. La policía trata de apoyar a lo largo del puente #AndresCalamaro #Surco #JockeyPlaza pic.twitter.com/RS2wdwXOYg — Daniel Bedoya Ramos (@dbedoya08) October 16, 2022

-Impactos-

El director de Clientes Especiales de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), Marlon Castro, se mostró a favor de implementarse mejoras para el desarrollo de conciertos al aire libre a fin que estos generen menos impactos en la comunidad, especialmente en los distritos en las que se desarrollan.

Como implementar medidas o acciones para evitar que el sonido de los conciertos moleste a los vecinos, entre otros. No obstante, consideró que estos espectáculos no deberían suspenderse ni cancelarse tal como lo plantea el alcalde electo de Surco.

Por el contrario para este tipo de decisiones se necesitaría -dijo- un estudio previo y una evaluación técnica, ya que no se está tomando en cuenta los impactos que traerá la cancelación de megaconciertos (que taquilla más de S/ 300,000) ya que son fuente generadora de puestos de trabajo.

“En los megaconciertos participa una cadena proveedores que es muy amplía, desde el personal que se encarga de la limpieza, pasando por aquellos responsables de la seguridad, además de los sonidistas, luminotécnicos, productores audiovisuales y de eventos, publicistas, artistas y autores, entre otros. La suspensión de conciertos generaría un desmedro económico muy importante para un giro que fue el último en reactivarse. Sería una segunda pandemia para los empresarios dedicados al giro musical así como para los autores y compositores”, afirmó.

La cancelación de conciertos al aire libre en las zonas destinadas para tal fin dentro del Jockey Club (específicamente en las distintas Arenas) -además- podría generar que Apdayc deje de recaudar por derecho de autor en el rubro megaconciertos S/ 2.5 millones. A lo que se añade -como tercer impacto- que los empresarios del sector musical o promotores dejarán de contar con espacios para megaconciertos tomando en cuenta que Lima carece de grandes zonas para esta actividad.

“Si se restringe el uso de Arena Perú y Plaza Arena, el empresario se queda con pocos espacios. Ya que la otra alternativa serían los estadios cuando hay eventos que no llenan o no están dirigidos para espacios tan extensos. No hay muchas alternativas que sean una opción en caso se cierre las áreas para conciertos del Jockey Club”, agregó.

De concretarse la propuesta de Bruce, estaría en riesgo la realización, en caso de Arena Perú, de 120 conciertos el 2023. En caso de Plaza Arena se sabe que hasta octubre se han realizado 13 conciertos y se proyecta que termine el año en 20.

Respecto al aforo, el recinto más grande es el primero ya que puede albergar a 21,000 personas; mientras que el segundo a cerca de 6,000 asistentes. Otra diferencia a tomar en cuenta es que -en el caso de Arena Perú- es propietaria del terreno en la que se realizan los conciertos. Mientras que Plaza Arena paga por el espacio al Jockey Club.

-Arena Perú implementará mejoras-

Lorena Castro, representante de Arena Perú, detalló a Gestión que como propietarios del terreno están invirtiendo para que este espacio sea referente para la realización de grandes conciertos. Así, si se suspende o cancela los shows previstos el próximo año (120 en total) se quedarían sin trabajo cerca de 1,000 personas.

“El impacto no solo sería la cancelación de los espectáculos previstos para el 2023 sino que se quedarían sin trabajo por noche/evento aproximadamente entre 500 a 1,000 personas. Es bastante preocupante lo que afirma el alcalde Bruce”, mencionó.

En ese sentido, reconoció que hubo malestar de parte de vecinos y asistentes por la aglomeración e incluso por la presencia de personas que guardaban o alquilan cola a las afueras del local. Ante ello, se han tomado acciones como -en sus últimos eventos- la apertura de tres puertas para el ingreso de los asistentes.

También -añadió- que se han sacado de la zona a los ambulantes y personas que generaban caos. Además -agregó- que cuentan con un anteproyecto aprobado ya por la Municipalidad de Surco para la implementación de un plan de mitigación sonora . A lo que suma la construcción de palcos para generar/apaciguar el ruido.

