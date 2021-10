Todo está listo para que este 23 de octubre eche a andar Arena 1. Se trata de un espacio para eventos de 36 mil metros cuadrados en la Costa Verde (San Miguel) donde se instalará una estructura desmontable (Gestión 26.11.2019). “A pesar de las enormes dificultades (por la pandemia), hemos logrado terminar Arena 1, con sobrecostos y todo”, dice Ramón Larrea, socio del proyecto y promotor de One Entertainment. “Queremos ponerla en el radar del mercado”, agrega.

Inversión y nombre

En un inicio, la inversión para sacar adelante Arena 1 era de US$ 5 millones. Sin embargo, según Larrea, el proyecto se ha encarecido y llega ahora hasta los US$ 6 millones. Sin embargo, comenta que “sigue siendo un costo totalmente marginal en comparación a Movistar Arena de Santiago o de Bogotá, que están sobre los US$ 30 millones”. Explica que este complejo podrá ofrecer las mismas prestaciones que las de los países vecinos, tener mayor espacio físico y contar con la ventaja de ser una estructura movible.

El empresario además cuenta que antes de la pandemia había conversaciones con dos instituciones financieras que querían tomar el nombre del recinto. Con la reanudación de las actividades, se espera retomar las negociaciones.

Aforo y expectativa

El primer show que albergará Arena 1 será Barrio Sunset, un evento musical que recibirá a 3,000 personas. Larrea apunta que este festival no permitirá generar ingresos. “Los costos de armar un espectáculo internacional son altos y eso no se logra resolver con 3 mil espectadores, sobre todo si se trata del formato “boxes” por el distanciamiento social”, indica.

No obstante, señala que se hace para ponerse en el radar de empresarios que quieran ver en este local una alternativa para fiestas de fin de año, eventos corporativos o ferias. En ese sentido, revela que hasta fin de año contemplan realizar como mínimo cinco shows.

Si todo vuelve a la vieja normalidad, las expectativas para el siguiente año cambiarían, según Larrea. Siempre en comparación con las arenas de Chile y Colombia, que realizan alrededor de 200 eventos al año, el directivo manifiesta que aquí podrían llegar hasta 50 shows culturales en el 2022. “De esos 50, 30 serían conciertos. Y de esos 30, One Entertainment debería hacer 10″, explica.

Sin embargo, Larrea apunta que eso se daría siempre y cuando les permitan duplicar el aforo actual, que es de 3,000 personas. “6,000 espectadores es la base para hacer rentable la operación de un evento musical. En cuanto a ferias, estas tienen la ventaja de que los asistentes siempre circulan. Estamos gestionando cuatro o cinco por ahora y nos interesa poder hacerlas”, detalla.

Convenio

Larrea comenta que tienen un convenio con el municipio de San Miguel por 10 años, pero la idea es renovar y mantenerse en el este espacio a largo plazo.

EL DATO