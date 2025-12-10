Comintel mantiene una alianza vigente con Umicore, en Bélgica, para la exportación de tarjetas electrónicas. (Foto: Comimtel)
Comintel mantiene una alianza vigente con Umicore, en Bélgica, para la exportación de tarjetas electrónicas. (Foto: Comimtel)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

La recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el Perú mantiene un crecimiento sostenido y acelerado: pasó de5,700 toneladas en 2020 a alrededor de 25,600 toneladas en 2024, un salto equivalente a unincremento de 450 %, de acuerdo con el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol No Municipal) del Ministerio del Ambiente (Minam). En ese contexto, la peruana Comimtel ha incrementado progresivamente sus niveles de recuperación a través de su planta en Lima, que cuenta con una capacidad instalada de1,200 toneladas por mes. Ahora, la compañía se prepara para inaugurar susegunda infraestructura, con lo que consolida un nuevo eje de crecimiento operacional y estratégico para los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Del transporte terrestre al negocio de reciclaje: el plan de Transler
Las inversiones en infraestructura de Ambipar para duplicar su capacidad operativa
Comimtel alista la construcción de tres plantas de procesamiento de residuos RAEE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.