La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) eligió por unanimidad a Enrique Gubbins como su nuevo presidente para el periodo 2026–2028, en el marco de la renovación de su Consejo Directivo. El directivo reemplazará en el cargo a Alonso Rey, quien estuvo al frente de la institución entre 2024 y 2026.

La nueva plana mayor estará acompañada por Guillermo Ferreyros, como primer vicepresidente, y Gianmarco Tagliarino, como segundo vicepresidente, en una gestión que buscará mantener el impulso en propuestas vinculadas a la competitividad del país.

Gubbins cuenta con una trayectoria de larga data dentro del gremio. Ya presidió el Consejo Directivo entre 2000 y 2002 y es miembro desde 1998.

LEA TAMBIÉN: Gremios empresariales cuestionan medidas del Ejecutivo frente a crisis energética

En paralelo, ha desarrollado una carrera empresarial en sectores como industria, energía y logística, como Sudamericana de Fibras, Metalúrgica Peruana, Aceros Chilca, Olympic Peru, Conecta Retail, Financiera Efectiva y Tecnofil. También integró directorios en entidades como EsSalud y la Autoridad Portuaria Nacional, y se desempeñó como miembro del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (2001 – 2017).

Nuevo liderazgo con foco en políticas públicas y crecimiento

Tras su designación, el nuevo presidente puso énfasis en el rol que tendrá ComexPerú en la promoción de políticas públicas orientadas al desarrollo económico.

El Consejo Directivo de ComexPerú está integrado por más de 30 representantes del sector empresarial. (Foto: Andina)

“Asumo esta designación con suma responsabilidad y con el compromiso de seguir trabajando en la formulación de políticas públicas que aporten al crecimiento y el desarrollo de todos los peruanos”, señaló Gubbins.

“El Perú tiene el potencial para continuar creciendo. No debemos dejar pasar más oportunidades”, agregó.

El nuevo Consejo Directivo de ComexPerú estará conformado por más de 30 representantes del sector empresarial.

A ellos se sumarán como invitados los expresidentes de la institución, como Alonso Rey, Julia Torreblanca, Alfonso Bustamante, Alfonso García Miró, Carlos Chiappori, José Luis Noriega Cooper, Juan Fernando Correa Malachowski y Juan Francisco Raffo Novelli.