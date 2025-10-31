El cierre tributario de 2025 marca un periodo crucial para las empresas, que deben alistar sus cuentas y reportes con orden y previsión para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Más que un trámite contable, este proceso representa una oportunidad para detectar inconsistencias, optimizar la carga fiscal y evitar sanciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El abogado tributarista Octavio Salazar enfatizó que el cierre fiscal no debe verse como un procedimiento mecánico, sino como una revisión integral de la gestión financiera.

“El cierre no es solo contabilidad ni derecho tributario, es demostrar que cada gasto tiene una razón de negocio, un sustento documental y un registro oportuno”, explicó. Para el especialista, las empresas deben concentrarse en tres pilares: coherencia contable, sustento documental y oportunidad en las deducciones tributarias.

Errores frecuentes y gastos sensibles

Entre los errores más frecuentes detectados por la administración tributaria figuran los gastos sin respaldo, los ingresos omitidos y las diferencias entre la contabilidad y las declaraciones tributarias. Estos fallos, advierte Salazar, pueden generar reparos automáticos debido al cruce digital de información que realiza la Sunat.

Los gastos de representación, viáticos, asesorías y vehículos figuran entre los gastos más cuestionados. El abogado explicó que esto se debe a que la autoridad tributaria exige demostrar su necesidad, razonabilidad y vinculación directa con la actividad empresarial.

Salazar recomendó a las micro y pequeñas empresas a trabajar en orden y anticipación. “Si el especialista llega en marzo, ya es tarde. Las Mypes deben cerrar mes a mes, guardar comprobantes y usar correctamente sus medios de pago”, advirtió.

Otro aspecto clave es la conciliación contable y tributaria. Si los saldos no coinciden, la Sunat puede presumir errores y aplicar sanciones. “Es la piedra angular del cierre. Si los saldos contables no coinciden con los tributarios, la Sunat asumirá que hay error; y, si hay error, se aplicarán multas o reparos”, puntualizó.

Finalmente, el especialista resaltó la importancia de incorporar la planificación tributaria como parte de la estrategia empresarial. “Planificar no es evadir, es anticipar. Una empresa ordenada gana rentabilidad, atrae inversión y evita sanciones”, concluyó.