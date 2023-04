Con más de siete millones de pasajes terrestres vendidos, solo en el 2022, a través de su plataforma, la startup Recorrido afirma que tiene el 50% del mercado chileno gracias a su alianza con más de 50 empresas de transporte terrestre de ese país. Tiene presencia también en Argentina y está próximo a llegar a México -se concretaría este 2023-; en Perú, en tanto, acaba de relanzar su negocio.

Tras ser adquirida el año pasado por la canadiense Busbud Inc. -por US$ 11 millones, según Bloomberg- está implementando otra línea de negocio: proveedores de tecnología para las empresas de transporte terrestre.

La chilena está presente en el Perú desde el 2018, cuando lanzó -como en Chile- su plataforma Recorrido.pe para la venta de boletos de viaje terrestre, compitiendo directamente con la plataforma RedBus. Pero tras la pandemia y el menor presupuesto de las empresas de transporte, este año cambió 100% su foco, al menos en suelo peruano.

LEA TAMBIÉN: Startup chilena Recorrido planea expansión tras adquisición

“En Perú, las empresas de buses no buscan vender sus pasajes en otra plataforma externa, sino, que quieren reforzar sus propios canales. Ya hemos cerrado un primer contrato con una empresa y estamos en conversaciones con otras. Aquellas que ya cuentan con su página web, que son sobre todo las marcas más grandes (como Civa, Móvil Tours o Cruz del Sur), la apuesta es ofrecerles un mejor proceso de venta, con sistemas de gestión de clientes, entre otros”, detalló Simon Narli, fundador y director comercial, en diálogo con gestion.pe

De acuerdo a datos de la empresa, a nivel del mercado peruano, el 80% de las compras de pasaje terrestre es presencial, y solo las marcas de mayor tamaño (con más de 100 buses) llegan a vender el 50% de sus tickets virtualmente. La diferencia es notoria con Chile, mercado donde -en promedio- el 50% de las ventas de las empresas se hace digitalmente.

Martín Ojeda, director del Consejo Nacional del Transporte en Perú, indicó que tras la COVID-19, la venta de boletos a través de plataformas digitales está llegando incluso a un 30%, “sin embargo, mucha gente todavía prefiere usar el efectivo, falta desarrollar esta cultura”. Otro factor -añade- es que no todas las empresas de transporte piensan aún en la tecnología, y falta capacitación al personal”. De hecho, indica, todavía habría un 40% de empresas de transporte interregional que no cuenta con una página web.

Recorrido lanzó en el 2018 su plataforma de venta de pasajes terrestres en Perú, sigue vigente pero no es su foco principal ahora.

El nicho: transporte de rutas cortas

“ La competencia del sector terrestre interprovincial es el Zoom ”, afirma Narlí. Y es que los ejecutivos han reemplazado el viaje de negocio por las reuniones virtuales. Pero esta ausencia está reemplazándose por un deseo mayor de los jóvenes por viajar.

Según Recorrido, se proyecta que el número de viajeros para los días de Fiestas Patrias, en julio del 2023, finalmente llegue al nivel prepandemia. “En 2022 el nivel de búsquedas alcanzó solo el 80%”, dijo.

En ese escenario, además, un nicho que empieza a crecer son las medianas empresas de transporte más local. En 2020, por ejemplo, se fundó en Cusco la empresa de transporte Kintu, que recorre Cusco-Quillabamba.

De acuerdo a Narlí, de las 130 empresas medianas formales de transporte interprovincial focalizados en rutas cortas, el 30% se creó en los últimos tres años, es decir, un promedio de 10 nuevas al año desde el 2019.

Estas son, según Ojeda, las que menos se han adaptado a la tecnología. “Pero esperamos que formen sinergias entre ellas para mejorar la calidad del servicio y garantizarlo al usuario. Seguramente se formarán sinergias para invertir en nuevos terminales, aunque todo depende de la demanda, no es fácil invertir entre US$ 4 y US$ 5 millones cuando no hay seguridad”, señala. En esa línea, denunció que la Policía Nacional no estaría respetando el paradero de buses en Atocongo (al sur de Lima).

Por su lado, Recorrido se ha puesto como meta cerrar contratos con al menos 10 empresas este 2023, además de implementar un sistema que funcionaria como aplicativo para los conductores para la venta de pasajes durante la ruta.

LEA TAMBIÉN:

MEF sobre lluvias: Se prepara un DU que inyecta alrededor de S/ 1,000 millones

La cáscara del café ahora vale más que el grano, ¿Cómo lo está aprovechando Perú?

Heredar será más rápido con nueva ley de sucesiones