La minera canadiense Cerro de Pasco Resources ganó la subasta pública convocada por Activos Mineros (AMSAC) para obtener los relaves del depósito de Quiulacocha, en Pasco, y avanzar con su proyecto de recuperación de minerales polimetálicos. La adjudicación fue otorgada el 12 de octubre a su subsidiaria peruana, Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C.

El proceso corresponde a la transferencia de los relaves almacenados en el depósito de Quiulacocha para su procesamiento económico. Sin embargo, la adjudicación todavía está sujeta a la firma de los acuerdos definitivos con AMSAC, cuya formalización la compañía espera concretar en los próximos días.

Una vez suscritos esos documentos, la minera prevé contar con los derechos mineros y superficiales sobre los relaves. Estos se sumarían a la concesión minera El Metalurgista, de propiedad al 100% de Cerro de Pasco Resources, con lo que la empresa busca consolidar los derechos necesarios para avanzar con el proyecto.

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Un paso más allá del proyecto

En marzo de 2026, la minera había suscrito un acuerdo con AMSAC que le permitía acceder a toda el área superficial del depósito para realizar estudios, perforaciones y otros trabajos técnicos y ambientales. La adjudicación de la subasta representa un paso adicional para consolidar los derechos sobre los relaves y avanzar con el proyecto.

La compañía mantiene un programa técnico destinado a definir los recursos minerales y avanzar con estudios de factibilidad.

Los relaves de Quiulacocha contienen minerales polimetálicos y, según la empresa, también minerales considerados críticos. Su procesamiento podría permitir recuperar valor de materiales mineros acumulados y contribuir a abordar uno de los pasivos ambientales mineros históricos del país.

El proyecto busca recuperar metales como plata, zinc, plomo, cobre, oro y galio de los relaves acumulados en Quiulacocha. (Foto: Archivo)

La compañía precisó que todavía no ha establecido una estimación inicial de recursos minerales ni reservas para los relaves de Quiulacocha conforme al estándar canadiense NI 43-101. Por ello, el desarrollo del proyecto aún requiere completar los trabajos técnicos y los estudios correspondientes antes de determinar su potencial económico.

La firma de los acuerdos definitivos con AMSAC será el siguiente paso para formalizar la adjudicación y avanzar con el proyecto, que busca recuperar metales como plata, zinc, plomo, cobre, oro y galio de los relaves de Quiulacocha.