Cerrado Gold Inc. firmó un acuerdo de opción de compra con Amarillo Mineração do Brasil Ltda. (Amarillo), subsidiaria de Hochschild Mining PLC (Hochschild), para la compra total de su proyecto de oro Monte Do Carmo (Brasil) por un monto de US$ 60 millones. Para esta operación, se ha dispuesto un préstamo garantizado de US$15 millones con un interés del 10% y un pago de US$45 millones en cuatro cuotas durante los próximos tres años.

La minera canadiense precisó que durante el periodo de opción, la brasileña Amarillo tomará el control operativo del proyecto Monte Do Carmo, la cual se ha comprometido a gastar un mínimo de US$5 millones en gastos calificados.

Mark Brennan, director ejecutivo y presidente de Cerrado Gold, indicó que, a pesar que pudieron definir una reserva mineral probada de aproximadamente 1 millón de onzas oro y completado un estudio de viabilidad, no lograron recaudar los fondos necesarios para tomar la decisión de invertir en la construcción de Monte Do Carmo.

“La falta de liquidez y capital disponible para las compañías mineras junior durante los últimos seis a nueve meses no han tenido precedentes”, acotó el directivo, tras añadir que la transacción propuesta mejora la posición de capital inmediata a corto plazo de la minera y aborda las necesidades de capital de trabajo a medida que podrá inyectar recursos para el desarrollo de su otro proyecto de oro de Minera Don Nicolás (Argentina).

“En el futuro, Cerrado estará bien capitalizado con una fuerte perfil de producción de oro y deja a la compañía posicionada para implementar programas de crecimiento en nuestra mina de oro operativa Minera Don Nicolas y nuestro proyecto de hierro de alta ley Mont Sorcier“, comentó el directivo.

Antecedentes

La transacción propuesta a la subsidiaria de Hochschild Mining se da luego que la minera canadiense culmine la recaudación de capital iniciado en el verano de 2023 con el fin de explorar todas las alternativas de financiamiento posibles para abordar las necesidades de capital de trabajo y financiar el desarrollo del proyecto Monte Do Carmo.