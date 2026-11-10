La Candelaria destinará inversiones en infraestructura, climatización y reingeniería de cocina. (Foto: La Candelaria)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

El formato tradicional de peña atraviesa una silenciosa metamorfosis comercial en Lima, y la Asociación Cultura La Candelaria busca liderar ese recambio desde Barranco. Tras estabilizar su facturación anual en cerca de S/ 4.5 millones e incrementar sus operaciones a cinco fechas semanales, la tradicional peña ejecuta un reordenamiento interno para reducir su dependencia de la taquilla de fin de semana. La estrategia no solo apunta a dinamizar su división de eventos corporativos, sino a estructurar un modelo de negocio que hacia el 2027 pondrá a prueba nuevas unidades enfocadas en la cultura, el espectáculo y la gastronomía.

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