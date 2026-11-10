“Sostenemos una facturación promedio de alrededor de S/ 4.5 millones de soles al año en el periodo postpandemia. El crecimiento reciente en afluencia es moderado y orgánico, pero la ampliación de operaciones a cinco fechas semanales entre almuerzos y noches nos ha dado una base sólida para acelerar otras líneas de negocio”, explicó a Gestión Dino Arenas, gerente general de La Candelaria.

El giro responde a la necesidad de rentabilizar un espacio que, tras la pandemia, cambió drásticamente su dinámica de atención. Si antes el negocio dependía exclusivamente de los shows nocturnos de viernes y sábado, hoy la peña opera entre tardes y noches, buscando sostener un flujo constante de visitantes y preparar el terreno para celebraciones clave como el Día de la Canción Criolla —donde bordeó los S/ 100,000 en un solo fin de semana— y la campaña de fin de año.

El mercado corporativo y el esquema financiero

Más allá de la asistencia del público general, el verdadero motor de crecimiento en los últimos dos años ha estado en la venta B2B. La Candelaria estructuró un equipo comercial especializado que no solo vende fechas privadas en el local, sino que lleva presentaciones artísticas itinerantes a empresas en Lima y provincias, e impulsa coproducciones con academias de danza y agrupaciones teatrales.

Esta diversificación ha modificado el peso relativo de sus fuentes de ingreso. “Los eventos privados y corporativos ya representan cerca del 35% de los ingresos totales del local, cuando en 2023 explicaban alrededor del 20%. El año pasado cerramos con 102 eventos realizados y para este año la meta es llegar a por lo menos 120 colocaciones”, detalló Arenas.

Dentro de esta división, un formato que ha ganado terreno es el de las coproducciones artísticas, un esquema que comenzó como un canal para que academias e instituciones de danza recaudaran fondos a precios simbólicos, pero que hoy se ha extendido incluso a obras de teatro adaptadas al espacio del local.

“Es un producto que ha ganado mucha acogida y conversa con nuestro propósito. Nos ha permitido ampliar la oferta del local hacia otros géneros e industrias creativas, maximizando el uso de la infraestructura fuera de nuestros días de atención regular”, añadió el ejecutivo.

Los egresos vinculados a la producción y contratación de artistas representan alrededor del 30% de la estructura operativa del local, posicionándose como la partida más relevante para sostener la oferta de espectáculos. (Foto: La Candelaria)

A la par, el manejo contable de la peña exige un balance milimétrico entre la taquilla y el consumo en salón. Aunque el consumo de alimentos y bebidas aporta el 60% de la facturación y la entrada el 40% restante, el margen de ganancia real se comporta de manera inversa.

Al respecto, Arenas precisó la lógica financiera que sostiene el espectáculo: “El margen del consumo es menor y proporcional a la asistencia, mientras que la taquilla nos otorga un margen más elevado por tratarse de un costo fijo sobre la producción. Del lado de los egresos, los costos artísticos representan alrededor del 30% de nuestra estructura operativa”.

Infraestructura y el freno a la expansión

Sostener cinco funciones semanales entre almuerzos y veladas nocturnas demandó una exigencia operativa desconocida para la marca. Para evitar cuellos de botella en la atención y renovar la experiencia del visitante, la empresa emprendió un proceso de modernización interna.

“En los últimos dos a tres años hemos invertido cerca de S/ 600,000, destinados principalmente a una reingeniería de cocina, climatización del salón, ambientación y sistemas de seguridad. Al abrir almuerzos y sumar más fechas, necesitábamos una capacidad de respuesta muy distinta a la de años previos”, señaló el ejecutivo.

Sin embargo, a diferencia de otros actores del rubro gastronómico y nocturno que aceleran aperturas para escalar ventas, La Candelaria prefiere mantener la cautela respecto a una segunda sede en la capital. Aunque la idea se mantiene en el radar de la empresa, la coyuntura urbana ha terminado por pausar cualquier decisión apresurada.

“La apertura de un segundo local es una opción que siempre está sobre la mesa, pero hoy actuamos con cautela. Actualmente, una barrera importante es la coyuntura de seguridad en la ciudad. En Barranco operamos con tranquilidad, por lo que una expansión dependerá de cómo evolucione ese contexto en otras zonas”, reveló Arenas.

Turismo y hoja de ruta hacia el 2027

El flujo de clientes de la peña revela un componente híbrido entre el consumidor local y el visitante extranjero. Cerca del 25% al 30% de los asistentes por función son turistas internacionales, un segmento que llega tanto por la intermediación de agencias de viaje como por la recomendación directa de peruanos que acuden en grupo a mostrar la cultura local a sus invitados.

A nivel de estacionalidad, si bien octubre registra un pico por los festejos criollos, el mes más determinante para los estados financieros de la firma es diciembre, gracias a la coincidencia entre la alta afluencia de público y la demanda de cenas corporativas de fin de año.

Entre el 25% y 30% de la asistencia por función en La Candelaria corresponde a turistas extranjeros. Según la empresa, cada visitante internacional suele movilizar una mesa completa de tres a cinco acompañantes locales. (Foto: La Candelaria)

De cara al mediano plazo, la empresa no busca únicamente llenar la sala en fechas festivas, sino construir una oferta de valor que reduzca la estacionalidad del negocio. Para ello, el próximo año se perfila como el año de inflexión para el grupo.

“Para el 2027 la meta es incrementar la colocación de eventos en un 20% e incursionar en nuevas unidades de negocio siempre alineadas con la cultura peruana, la gastronomía y los espectáculos. Queremos aprovechar el posicionamiento de la marca para capturar nuevas oportunidades de mercado sin perder nuestra identidad”, concluyó Arenas.