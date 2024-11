En el marco de la presentación de sus estados financieros, Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura señaló que las ventas netas alcanzaron los US$ 331.1 millones en el tercer trimestre, frente a los US$ 211.3 millones del mismo periodo anterior.

“Este buen resultado se debe principalmente por un mayor volumen de plata, plomo y zinc vendido, relacionado con la reanudación del procesamiento de mineral en las minas de Uchucchacua y Yumpag. “Además, se registró un incremento de los precios durante estos tres meses″, precisó.

El capex ejecutado entre julio septiembre asciende a US$ 76.8 millones para el Proyecto San Gabriel, asignado principalmente a la presa de agua de la mina y a la construcción de la línea eléctrica. Asimismo, US$ 8.3 millones fueron destinados para el Proyecto Trapiche y US$ 12.9 millones en capex de sostenimiento. Los gastos de capital en el acumulado de los tres primeros meses alcanzaron los US$ 240.1 millones, frente a los US$ 145.7 millones del año anterior.

Avance en proyecto San Gabriel

En la actualidad, el equipo encargado del proyecto San Gabriel se encuentra trabajando en la fase de planificación, y la finalización está prevista para finales de 2024. Durante el tercer trimestre del año, comenzó la movilización de los contratistas de electricidad e instrumentación, edificios auxiliares y líneas de transmisión de media tensión.

Daniel Dominguez, vicepresidente de Finanzas y Administración de la empresa, quien también participó de la presentación de estados financieros, remarcó que esperan alcanzar el 65 % de su capacidad de producción en San Gabriel en el tercer trimestre de 2025. “Comenzaremos a poner en marcha las actividades en el molino y la trituradora en el primer trimestre del próximo año y luego comenzaremos el proceso de aumento de la producción”, indicó

En detalle, el directivo aseguró que tienen programado tener acceso a la prueba piloto en diciembre de este año para poder empezar a capacitar a su equipo a lo largo del primer semestre de 2025. “Estamos bien encaminados tanto en lo que respecta al desarrollo de la mina como a su reanudación con la construcción y puesta en marcha de una planta de procesamiento”, aseguró.

El camino para Coimolache

En relación a Coimolache, si bien la producción de oro disminuyó 65% de un año a otro, se encuentra en línea con las expectativas. Durante es periodo, Buenaventura solicitó un permiso de construcción para la expansión de la pila de lixiviación en Coimolache, el cual se encuentra actualmente en trámite ante el Ministerio de Energía y Minas.

“Se espera su aprobación para fines del primer trimestre del 2025, lo que permitirá a la compañía iniciar la construcción en el segundo trimestre y reanudar la lixiviación de mineral fresco en el tercer trimestre del próximo año”, indicó la minera.

El directivo de Buenaventura señaló que la consigna es mantener la situación cerca del punto de equilibrio de efectivo hasta el tercer trimestre del 2025. “En ese momento, reanudaremos la rentabilidad como lo habíamos hecho en el pasado”, anotó.

Producción registrada

La producción consolidada de plata de Buenaventura en el tercer trimestre del año se incrementó en 2.5 millones de onzas, la producción de zinc se incrementó en 96% interanual y la producción de plomo se incrementó en 206%, impulsada principalmente por el aumento de la producción en Uchucchacua y Yumpag.

La producción de oro aumentó un 7% interanual debido al incremento de la producción en Julcani y La Zanja. Sin embargo, la producción de cobre disminuyó un 9% interanual, debido a que en el tercer trimestre del 2023, la producción del metal rojo en El Brocal había aumentado debido a un contenido de cobre superior al estimado extraído del mineral de transición del tajo abierto.

Por mina, El Brocal alcanzó una producción promedio récord de 12 ktpd (miles de toneladas por día) y Uchucchacua alcanzó una producción promedio de 1,500 toneladas por día (TPD), lo que se logró antes de lo previsto. Yumpag mantuvo una producción constante de 1,000 TPD.

El financiamiento se ha estructurado bajo el formato de línea comprometida de crédito revolvente (RCF, por sus siglas en inglés) destinada a financiar inversiones de Buenaventura. FOTO. Buenaventura.

Resultados financieros

Más allá de registrar crecimiento en la producción de casi todos sus metales en este periodo, Buenaventura también completó la venta de su Compañía de Regalías Chaupiloma a la empresa Franco-Nevada por US$ 210 millones, impactando positivamente su rendimiento financiero.

Así, la utilidad neta en este periodo, incluyendo la venta dicha propiedad, alcanzó US$ 236.9 millones, comparada con una pérdida neta de US$ 28.0 millones en el mismo periodo de 2023. La utilidad neta de los nueve primeros meses del año, también incluyendo esta transacción, fue de US$ 369,1 millones, comparado los US$ 29,6 millones del mismo periodo anterior.

El flujo de caja de Buenaventura alcanzó los US$ 457,9 millones al cierre del trimestre del año, mientras que la deuda neta ascendió a US$ 224,7 millones, resultando en un ratio de apalancamiento de 0,50x.

Los gastos de capital del tercer trimestre fueron de US$ 98.0 millones, comparados con US$ 59.8 millones para el mismo periodo del 2023.

En corto:

La calificación crediticia de Buenaventura fue elevada por Moody’s a B1 con perspectiva positiva. Moody’s citó como factores clave las mejoras operativas de Buenaventura impulsadas por el aumento de la producción de sus minas El Brocal, Yumpag y Uchucchacua, así como la eficiencia en la reducción de costos, la generación de flujo de caja y la gestión conservadora de la liquidez.

