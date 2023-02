Barrick Gold Corp superó el miércoles las estimaciones de los analistas sobre las ganancias trimestrales y anunció una recompra de acciones de hasta US$ 1,000 millones, tras pagos récord a los accionistas el año pasado.

En el reporte de resultados de la minera de oro, el presidente ejecutivo Mark Bristow hizo una referencia a la oferta de US$ 16,900 millones de su rival Newmont Corp por Newcrest Mining Ltd, que ha aumentado la presión sobre las mineras de oro para que lleguen a acuerdos.

Bristow afirmó que Barrick “siempre ha creído que descubrir onzas era mejor que comprarlas con prima”. La oferta de Newmont supone una prima del 21% sobre el precio de las acciones de Newcrest.

El mes pasado, Barrick informó de un aumento del 13.4% en la producción de oro, ya que el acceso a mineral de alta ley en sus minas Cortez y Carlin en Nevada impulsó un “fuerte final” en el cuarto trimestre. La utilidad trimestral fue de 13 centavos por acción, mientras que los analistas esperaban en promedio 11 centavos, según Refinitiv IBES.

La producción anual, sin embargo, fue de 4.1 millones de onzas de oro, por debajo de los 4.4 millones de onzas de 2021.

Los costos de mantenimiento de Barrick (AISC), una métrica del sector que refleja los gastos totales, subieron a US$ 1,242 por onza de oro, un 28% más que un año antes. Su costo de producción de cobre subió un 21%, a US$ 3.18 por libra desde US$ 2.62 por libra.

Barrick espera que los costos se estabilicen o bajen ligeramente en 2023, con una previsión de costos de entre 1,170 y 1,250 dólares por onza de oro y de entre 2.95 y 3.25 dólares por libra de cobre.

La empresa devolvió a los accionistas la cifra récord de US$ 1,600 millones en 2022 a través de dividendos y recompras.

Fuente: Reuters