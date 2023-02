En conversación con gestion.pe el presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, Germán Arce, señaló que en las regiones de Piura, Cajamarca, Lambayeque, Áncash y La Libertad existen proyectos de inversión minera que esperan luz verde para empezar su producción.

En tanto, existen otros proyectos que se encuentran en fase de exploración.

“En el norte, especialmente Cajamarca es el campeón porque tiene muchos proyectos en cartera esperando, como Yanacocha Sulfuros, La Granja y Galeno. Michiquillay es otro proyecto que tiene muchísimos años, viene del 1970, tiene más de 50 años. Conga es otro proyecto importante que tuvo una posición tenaz”, sostuvo.

Arce señaló que la minería ha registrado un endurecimiento de las condiciones para iniciar un proyecto y es una medida correcta pues son requisitos cada vez más exigentes.

Sin embargo, el problema se registra en la poca celeridad que se asigna para poner en marcha las operaciones.

“El tiempo es enemigo porque involucra también altos costos. Entonces se van quedando los proyectos, los inversionistas gastan mucho dinero y el proyecto no sale, y la única manera que vuelva esa inversión es con el proyecto en producción”, dijo.

Cartera de proyectos

De acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la cartera de proyectos de inversión minera para el año 2023 está compuesta por 47 proyectos con una inversión de US$ 53,715 millones.

De ellos, 16 proyectos corresponden a la zona macro Norte por US$ 26,861 millones. El proyecto La Granja tiene la mayor inversión (US$ 5,000 millones), seguido de Conga (US$ 4,800 millones) y El Galeno(US$ 3,500 millones), los cuales aun no tiene fecha de puesta en marcha.

En tanto, para este año se espera el inicio del proyecto Ampliación Santa María (La Libertad) y Reposición Antamina (Áncash).

De igual manera, existe una cartera de 13 proyectos en fase de exploración minera en el norte por US$ 282.5 millones.

Entre ellos destaca el proyecto La Zanja en la región Cajamarca por US$ 114.3 millones, seguido del proyecto Soledad en la región Áncash por US$ 47 millones.

Cartera de proyectos de inversión minera en la

Región Macronorte 2023 Puesta en marcha Proyecto Región Inversión en US$ mllns. 2023 Ampliación Santa María La Libertad 121 2026 Magistral Áncash 493 2023 Reposición Antamina Áncash 1,604 2027 Yanacocha Sulfuros Cajamarca 2,500 2029 Michiquillay Cajamarca 2,500 P.D. Ampliación Bayóvar Piura 450 P.D. Ampliación Pachapaqui Áncash 117 P.D. Cañariaco Lambayeque 1,043 P.D. Conga Cajamarca 4,800 P.D. El Galeno Cajamarca 3,500 P.D. Hilarión Áncash 585 P.D. La Arena II La Libertad 1,364 P.D. La Granja Cajamarca 5,000 P.D. Reposición Tantahuatay Cajamarca 194 P.D. Río Blanco Piura 2,500 P.D. San Luis Áncash 90 Total: 26,861 Fuente: Boletín Estadístico Minero - Edición N° 12-2022/ P.D.: Por definir

Trabajar en dos focos

Al respecto, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló a gestion.pe que - en efecto- el potencial para desarrollar proyectos mineros en la zona norte es alto. Sin embargo, reconoció que a menudo surgen problemas en el desarrollo de las operaciones mineras, por lo que finalmente no llegan a concretarse y son aplazados continuamente.

En esa línea, indicó que se deben abordar dos focos importantes: el foco ambiental y el social.

“En el tema ambiental existe una tolerancia. Cuando se va a desarrollar un proyecto se conoce que habrá cambios, la tolerancia busca considerar todas las precauciones necesarias para que así como se invierte en extraer el mineral, también se invierta para que el daño sobre el ambiente sea mínimo, entonces se cuida el impacto sobre el suelo, aire, la vida vegetal, animal, y demás”, apuntó.

En cuanto al foco social, dijo que si bien es una barrera para el desarrollo del proyecto minero, se puede remover vía un trato más adecuado, el cual implica que la riqueza que se busca extraer (oro, cobre, zinc y otro producto minero) favorezca a las poblaciones circundantes.

“Si la población circundante siente que el proyecto la favorecerá, no hay oposición normalmente, pero los problemas que se han visto se han dado en la ejecución de ese proyecto”, dijo.

El dato

A fin de dar a conocer el estado de los proyectos minero en el norte del país y la visión de la minería en el 2030, el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú organizará el Congreso Nacional de Minería (CONAMIN), el cual se realizará del 17 al 21 de abril en la Universidad Nacional de Trujillo.