Austral Group cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 9.9 millones (US$ 2.91 millones), resultado que refleja un entorno desafiante para la industria pesquera peruana debido a la menor disponibilidad de recursos hidrobiológicos asociada a las altas temperaturas registradas en las principales zonas de pesca ante el Fenómeno El Niño. ¿Qué está enfrentando?

El el periodo comprendido entre enero y junio de 2026, la compañía experimentó una reducción en sus niveles de captura y producción. De este modo, la captura propia de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado alcanzó 47,108 toneladas métricas (TM), cifra que representó una disminución de 76% respecto de las 196,055 TM registradas en el mismo periodo de 2025 . Además, las compras de anchoveta a terceros cayeron en 90%, pasando de 71,609 TM a 7,403 TM.

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En la zona Norte-Centro, la primera temporada de pesca de 2026 inició en abril con un Límite Global de Captura (LGC) de 1,914 millones de toneladas métricas establecido por el Ministerio de la Producción. Sin embargo, al cierre de junio la captura nacional alcanzaba solo el 25% de dicha cuota, muy por debajo del avance observado en 2025, cuando ya se había capturado el 74% del LGC correspondiente.

Como consecuencia de este escenario, la producción de harina de pescado de Austral Group se redujo a 25,430 TM, mientras que la producción de aceite de pescado alcanzó 3,430 TM, lo que representa disminuciones de 66% y 63%, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior.

Pese al menor volumen de producción, Austral Group se benefició del alza de los precios internacionales de la harina y el aceite de pescado, mientras mantiene inversiones para fortalecer su capacidad operativa y enfrentar la volatilidad del sector. Foto: Andina

¿Cómo impactó la menor producción en los resultados de la pesquera?

A pesar de la menor producción, la compañía se vio favorecida por una mejora en los precios internacionales de sus principales productos, según sus estados financieros. El precio promedio de la harina de pescado alcanzó los US$ 2,044 por tonelada métrica, un incremento de 38% respecto al primer semestre de 2025. Del mismo modo, el precio promedio del aceite de pescado se ubicó en US$ 3,950 por tonelada métrica, 15% superior al registrado un año antes.

Así, las ventas de harina de pescado sumaron 46,157 TM, cifra inferior en 46% a la observada en el mismo periodo de 2025. En tanto, las ventas de aceite de pescado totalizaron 8,498 TM, manteniéndose prácticamente estables. Como resultado, la utilidad bruta del negocio de harina y aceite se situó en S/ 105 millones, monto 21% menor al obtenido durante el primer semestre del año previo .

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En el segmento de Consumo Humano Directo (CHD), la compañía también registró una menor actividad. La captura propia se limitó a 392 TM de jurel, destinadas principalmente a la producción de congelados y venta de pescado fresco. Asimismo, se adquirieron 245 TM de bonito de terceros.

La producción de congelados alcanzó apenas 240 TM, mientras que las ventas de este segmento sumaron US$ 300,000, muy por debajo de los US$ 3.2 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Las ventas de pescado fresco para consumo humano directo también disminuyeron de manera considerable, generando ingresos por US$ 300,000.

En consecuencia, el negocio de Consumo Humano Directo reportó una pérdida bruta de S/ 6.4 millones, frente a una utilidad de S/ 7 millones obtenida en el primer semestre de 2025 . Este resultado, explicó la compañía, estuvo principalmente asociado a la limitada disponibilidad de jurel .

Por otro lado, Austral Group logró mantener una estricta disciplina en el control de costos y gastos. Los gastos administrativos disminuyeron de S/ 48.5 millones a S/ 44.4 millones, mientras que los gastos de venta se redujeron 41% debido al menor volumen comercializado. Asimismo, los gastos financieros netos retrocedieron 9% gracias a una menor necesidad de financiamiento de capital de trabajo.

De cara al futuro, la empresa mantiene su política de inversiones enfocada en dos pilares estratégicos: el reemplazo de activos que han cumplido su ciclo de vida útil y la incorporación de nuevos equipos orientados a optimizar los procesos de extracción y producción . Con ello, Austral Group busca fortalecer su eficiencia operativa y continuar generando valor para sus accionistas en un contexto marcado por la volatilidad de los recursos pesqueros y las condiciones oceanográficas.

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La captura de anchoveta cayó 76% en Austral Group ante la menor disponibilidad del recurso en las principales zonas de pesca. Foto: Andina

¿Austral Group prepara nuevas inversiones?

En paralelo a los resultados del primer semestre, Austral Group informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su directorio aprobó un financiamiento con BBVA Perú por hasta US$ 20 millones, con un plazo de 10 años . La operación estará respaldada por la constitución de hipotecas sobre las embarcaciones pesqueras E/P Adriana y E/P Nuncia.