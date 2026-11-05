La planta de Austral Group en Coishco, Áncash, elevó su capacidad instalada de procesamiento de harina de pescado de 160 a 180 toneladas por hora, un incremento de 12.5%. (Foto: Austral Group)
La planta de Austral Group en Coishco, Áncash, elevó su capacidad instalada de procesamiento de harina de pescado de 160 a 180 toneladas por hora, un incremento de 12.5%. (Foto: Austral Group)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

elevó en 12.5% la capacidad instalada de su planta de de alto contenido proteínico, ubicada en Coishco, provincia del Santa, en Áncash. La modificación fue aprobada por el , que autorizó incrementar la capacidad de procesamiento de la instalación de 160 a 180 toneladas por hora (t/h).

La empresa comunicó el cambio a la , mediante un hecho de importancia. Según detalló, Produce notificó a Austral Group la Resolución Directoral N° 542-2026-PRODUCE/DGPCHDI, que modifica su licencia de operación en el extremo referido a la capacidad instalada de la planta.

De acuerdo con la comunicación enviada al regulador, el incremento permitirá fortalecer la eficiencia y flexibilidad operativa de la instalación. La compañía también indicó que la modificación optimizará su capacidad de procesamiento y el aprovechamiento de la materia prima disponible. No precisó, sin embargo, el monto de inversión asociado al cambio ni una fecha para el inicio de operaciones con la nueva capacidad.

Capacidad de procesamiento en un año desafiante para la pesca

La ampliación se conoce en un contexto complejo para la actividad pesquera de Austral Group durante la primera mitad de 2026. , según los resultados financieros informados por la empresa.

El menor abastecimiento de materia prima también impactó en la producción. En el primer semestre, Austral elaboró 25,430 TM de harina de pescado, una reducción de 66% interanual, mientras que la producción de aceite llegó a 3,430 TM, 63% menos que en igual periodo del año anterior. La empresa cerró esos seis meses con una utilidad neta de S/ 9.9 millones.

Austral Group produjo 25,430 toneladas métricas de harina de pescado durante el primer semestre de 2026, una caída de 66% frente al mismo periodo del año anterior, debido al menor abastecimiento de anchoveta. (Foto: Archivo)
Austral Group produjo 25,430 toneladas métricas de harina de pescado durante el primer semestre de 2026, una caída de 66% frente al mismo periodo del año anterior, debido al menor abastecimiento de anchoveta. (Foto: Archivo)

En agosto, . En ese contexto, la compañía mantenía expectativas de mejora por los mayores precios de la harina y el aceite de pescado, aunque advertía incertidumbre sobre el desarrollo de la siguiente temporada de pesca.

Austral Group forma parte del grupo noruego Austevoll Seafood y desarrolla actividades de pesca y procesamiento de productos hidrobiológicos. Su operación industrial incluye plantas en Coishco, Chancay, Pisco e Ilo, dedicadas a distintas líneas de procesamiento, entre ellas harina y aceite de pescado.

TE PUEDE INTERESAR

ADEX: exportaciones pesqueras de Perú cerrarán este año “en rojo” por el impacto de El Niño
Grupo San Jorge, de galletas a atún y nuevos alimentos: asoma planta y más innovación
Puerto del Callao ante El Niño: APM Terminals alista ruta por mar y busca extender concesión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.