Austral Group elevó en 12.5% la capacidad instalada de su planta de harina de pescado de alto contenido proteínico, ubicada en Coishco, provincia del Santa, en Áncash. La modificación fue aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce), que autorizó incrementar la capacidad de procesamiento de la instalación de 160 a 180 toneladas por hora (t/h).

La empresa comunicó el cambio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante un hecho de importancia. Según detalló, Produce notificó a Austral Group la Resolución Directoral N° 542-2026-PRODUCE/DGPCHDI, que modifica su licencia de operación en el extremo referido a la capacidad instalada de la planta.

De acuerdo con la comunicación enviada al regulador, el incremento permitirá fortalecer la eficiencia y flexibilidad operativa de la instalación. La compañía también indicó que la modificación optimizará su capacidad de procesamiento y el aprovechamiento de la materia prima disponible. No precisó, sin embargo, el monto de inversión asociado al cambio ni una fecha para el inicio de operaciones con la nueva capacidad.

Capacidad de procesamiento en un año desafiante para la pesca

La ampliación se conoce en un contexto complejo para la actividad pesquera de Austral Group durante la primera mitad de 2026. Entre enero y junio, la captura propia de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite alcanzó 47,108 toneladas métricas (TM), una caída de 76% frente a las 196,055 TM registradas en el mismo periodo de 2025, según los resultados financieros informados por la empresa.

El menor abastecimiento de materia prima también impactó en la producción. En el primer semestre, Austral elaboró 25,430 TM de harina de pescado, una reducción de 66% interanual, mientras que la producción de aceite llegó a 3,430 TM, 63% menos que en igual periodo del año anterior. La empresa cerró esos seis meses con una utilidad neta de S/ 9.9 millones.

Austral Group produjo 25,430 toneladas métricas de harina de pescado durante el primer semestre de 2026, una caída de 66% frente al mismo periodo del año anterior, debido al menor abastecimiento de anchoveta. (Foto: Archivo)

En agosto, se informó que la pesquera había enfrentado también una menor actividad durante el segundo trimestre, cuando sus capturas propias de anchoveta sumaron 26,500 TM, frente a las 160,600 TM del mismo periodo de 2025. En ese contexto, la compañía mantenía expectativas de mejora por los mayores precios de la harina y el aceite de pescado, aunque advertía incertidumbre sobre el desarrollo de la siguiente temporada de pesca.

Austral Group forma parte del grupo noruego Austevoll Seafood y desarrolla actividades de pesca y procesamiento de productos hidrobiológicos. Su operación industrial incluye plantas en Coishco, Chancay, Pisco e Ilo, dedicadas a distintas líneas de procesamiento, entre ellas harina y aceite de pescado.