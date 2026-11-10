Austral Group, pesquera peruana controlada por la noruega Austevoll Seafood, capturó solo el 20% de su cuota de anchoveta durante la primera temporada de pesca de 2026. La compañía informó que esta situación afectó significativamente los ingresos y resultados de su operación durante el tercer trimestre.

El dato fue incluido en el reporte financiero de este periodo de Austevoll Seafood. Según la matriz, la primera temporada de pesca en Perú fue suspendida temporalmente a fines de abril y dada por concluida oficialmente en agosto por decisión del Ministerio de la Producción (Produce), sobre la base de las condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables advertidas por Imarpe, entre ellas las altas temperaturas del agua y la elevada presencia de ejemplares juveniles.

Este escenario se produjo en un contexto de El Niño Costero. En setiembre, el ENFEN advirtió que el calentamiento del mar mantendría a la anchoveta profundizada y replegada cerca de la costa, lo que dificultaría su captura. Austral capturó 26,500 toneladas de las 133,700 toneladas que tenía asignadas.

Menores ingresos y pérdidas operativas

El impacto se reflejó en los resultados financieros de la pesquera. Durante el tercer trimestre, Austral registró ingresos por aproximadamente US$ 19.5 millones, frente a los US$ 87 millones del mismo periodo de 2025, una reducción de cerca de 78%. El EBITDA ajustado pasó de una ganancia de US$ 15.2 millones a una pérdida de US$ 7.5 millones, mientras que el EBIT ajustado cambió de un resultado positivo de US$ 9 millones a una pérdida de US$ 14.3 millones.

El deterioro también se observa en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y setiembre, los ingresos de Austral sumaron alrededor de US$ 151.7 millones, frente a los US$ 278.5 millones registrados en igual periodo del año anterior. En ese mismo lapso, el EBITDA ajustado descendió de US$ 43.9 millones a US$ 15.8 millones, mientras que el EBIT ajustado pasó de una ganancia de US$ 25 millones a una pérdida de US$ 4.4 millones.

La menor disponibilidad de materia prima también redujo los volúmenes de procesamiento y venta. Austral recibió 112,000 toneladas de materia prima entre enero y setiembre, frente a las 376,000 toneladas del mismo periodo de 2025. En el tercer trimestre, la venta de harina de pescado alcanzó 7,665 toneladas, frente a 35,602 toneladas un año antes. En el caso del aceite de pescado, el volumen cayó de 6,261 toneladas a apenas 64 toneladas.

Las altas temperaturas del agua y la presencia de ejemplares juveniles afectaron el desarrollo de la primera temporada de pesca de anchoveta de 2026, que fue suspendida temporalmente en abril y concluida oficialmente en agosto. (Foto: Andina)

Sin embargo, los precios realizados por sus productos avanzaron. Durante el tercer trimestre, el precio de la harina de pescado aumentó 49% interanual, mientras que el del aceite de pescado subió 170%. Estos mayores valores no compensaron la fuerte caída de los volúmenes comercializados, que respondió a la interrupción de la temporada de pesca.

Austevoll también confirmó que la segunda temporada de pesca de anchoveta de 2026 no se realizará, luego de que Produce decidiera no autorizarla debido a condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables. La incertidumbre también alcanza a la siguiente campaña. Durante la presentación de resultados, la empresa indicó que la primera temporada de pesca de 2027 podría comenzar con retraso, posiblemente en mayo o junio, dependiendo de la recuperación de las condiciones de temperatura del mar.