Austral Group es una de las principales empresas dedicadas a la producción de harina y aceite de pescado en Perú.
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Redacción Gestión
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La pesquera anunció un relevo en su Su gerenta general de las últimas dos décadas deja el cargo, aunque continuará en la compañía con otras funciones.

Se trata de , quien estuvo 21 años al frente de la organización y suma 26 años de trayectoria en la empresa. En su reemplazo, Austral Group nombró a Didier Saplana Piquemal como nuevo gerente general, informó la compañía.

Adriana Giudice, deja la gerencia general de Austral Group.
Adriana Giudice, deja la gerencia general de Austral Group.

Saplana forma parte de Austral Group desde 1999 y ha desarrollado su carrera en las áreas operativas y comerciales de la empresa. Desde 2013 se desempeñaba como gerente central de Operaciones, posición desde la cual lideró producción, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, comercialización, gestión ambiental, proyectos de inversión y mejora continua.

El nuevo gerente general es economista por la Universidad de Burdeos (Francia). Cuenta con un Executive MBA de INCAE Business School y la Universidad Adolfo Ibáñez, y con una maestría en Gobierno de Organizaciones de la Universidad de Piura. Su trayectoria le ha permitido desarrollar una visión integral del negocio, con conocimiento de las operaciones, los mercados, los clientes y los principales desafíos de la

Austral Group nombró a Didier Saplana Piquemal como nuevo gerente general.
Austral Group nombró a Didier Saplana Piquemal como nuevo gerente general.

El nuevo rol de Giudice en Austral Group

Como parte de la transición, Giudice asumirá el cargo de directora corporativa de Austral Group S.A.A. Desde esa posición supervisará los asuntos regulatorios y legales, la responsabilidad social, la comunicación corporativa y las relaciones con los y las instituciones públicas.

El directorio de la pesquera agradeció a Giudice por su gestión de más de dos décadas al frente de la compañía.

Con el nombramiento, la gerencia general de Austral Group queda en manos de un ejecutivo con una larga trayectoria dentro de la compañía.

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