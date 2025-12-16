Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A. informó que cambió su denominación a AuguStar Seguros y Reaseguros S.A., marcando el inicio de una nueva etapa para la compañía en el mercado asegurador peruano, como parte del proceso de transformación del grupo Constellation Insurance Inc., al cual pertenece.

El cambio de identidad se enmarca en la estrategia global del holding estadounidense, que adquirió Ohio National Financial Services —empresa matriz de la operación peruana— en 2021. Un año después, la integración se formalizó, incorporando a la compañía a un grupo respaldado por inversionistas institucionales como Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ) y Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP).

Desde la empresa local, señalaron que el objetivo del grupo es fortalecer su presencia en los mercados donde opera. En el caso del Perú, la aseguradora busca consolidar una posición más relevante dentro del sector, en un contexto de mayor competencia en el mercado de seguros de vida.

En los próximos años, AuguStar prevé ampliar su portafolio de seguros en Perú.

AuguStar expandirá su portafolio

En cuanto a su oferta, AuguStar Seguros continuará operando en el segmento de seguros de vida, con productos como el seguro de vida universal, el seguro de vida temporal y el seguro de renta particular, este último incorporado recientemente al mercado con rentabilidades y tasas garantizadas.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta ampliar su cartera de productos y fortalecer su presencia a nivel nacional, con el objetivo de sostener su crecimiento y avanzar en el posicionamiento de la nueva marca.

¿Qué es AuguStar Seguros?

AuguStar Seguros y Reaseguros S.A., antes Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A., opera en el Perú desde 2014 y se encuentra supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La compañía forma parte de Constellation Insurance Inc., grupo asegurador con más de 115 años de trayectoria en Estados Unidos.