AuguStar Seguros continuará operando en el segmento de seguros de vida, con productos como el seguro de vida universal, el seguro de vida temporal y el seguro de renta particular.
Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A. informó que cambió su denominación a , marcando el inicio de una nueva etapa para la compañía en el , como parte del proceso de transformación del grupo , al cual pertenece.

El cambio de identidad se enmarca en la estrategia global del, que adquirió Ohio National Financial Services —empresa matriz de la operación peruana— en 2021. Un año después, la integración se formalizó, incorporando a la compañía a un grupo respaldado por inversionistas institucionales como Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ) y Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP).

Desde la empresa local, señalaron que el objetivo del grupo es fortalecer su presencia en los mercados donde opera. En el caso del Perú, la aseguradora busca consolidar una posición más relevante dentro del sector, en un contexto de mayor competencia en el mercado de seguros de vida.

En los próximos años, AuguStar prevé ampliar su portafolio de seguros en Perú.
LEA TAMBIÉN: Empresas enfrentan aumentos en costos médicos y brechas en la cobertura de seguros

AuguStar expandirá su portafolio

En cuanto a su oferta, continuará operando en el segmento de , con productos como el seguro de vida universal, el seguro de vida temporal y el seguro de renta particular, este último incorporado recientemente al mercado con rentabilidades y tasas garantizadas.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta ampliar su cartera de productos y fortalecer su presencia a nivel nacional, con el objetivo de sostener su crecimiento y avanzar en el posicionamiento de la nueva marca.

LEA TAMBIÉN: Más empresas aseguran a sus gerentes ante demanda de personas, ¿qué reclaman?

¿Qué es AuguStar Seguros?

, antes Ohio National Seguros de Vida y Reaseguros S.A., opera en el Perú desde 2014 y se encuentra supervisada por la

La compañía forma parte de Inc., grupo asegurador con más de 115 años de trayectoria en Estados Unidos.

