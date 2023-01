Por efectos de las movilizaciones al sur del país y al interior de la capital, diversos actores de la economía han detenido sus operaciones. Según la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), el estado de sitio es necesario para que los principales focos de producción, como el agro, la minería y el turismo, no se vean afectados por la “violencia subversiva”.

Según Asppor, de no hacerlo, “sería no valorar a quienes trabajan, invierten y producen en este país”.

“Creemos que el gobierno aún es consciente de que la sostenibilidad del sistema democrático pasa por una economía en paz”, señaló el gremio portuario.

Asimismo, el gremio consideró que la presidenta Boluarte debe definir su posición política frente a la violencia “ya que, la contención en sí misma no es una forma de gobierno”.

“Si la violencia continúa, será incontrolable pues, desde ya, no se está garantizando la seguridad individual ni la libertad de trabajo. Contener desmanes no prepara el terreno para ningún diálogo ni es un disparador de negociaciones. Todo lo contrario, aumenta la violencia, se afecta a los trabajadores y sus familias y al final, origina el descontento y la depresión de los inversionistas, trabajadores, y una pésima imagen exterior”, mencionó Favio León , presidente de Asppor.

De acuerdo al presidente del gremio, “se debe aplicar el uso de la fuerza según lo previsto por la Ley.”

“El Ejecutivo ya no puede permanecer con actitud de apertura al diálogo frente a fuerzas que se nutren de la ilegalidad, por lo que la señora Presidenta debe pedir el apoyo técnico correcto, la determinación y definición política necesaria para terminar con este clima enrarecido”, señaló León.

Afectaciones

Según cálculos del sector, desde diciembre 2022, los bloqueos de vías terrestres han afectado los flujos de comercio exterior de bienes porque contribuyen al diferimiento de embarques, que se ve reflejado en la reducción de exportaciones y que, en algunos casos, involucran pérdidas por los productos perecibles.

Por lo cual, se genera una baja en la utilidad de los exportadores, debido a los mayores costos logísticos en el transporte y salida al exterior de sus bienes; penalización del precio de exportación por demoras y/o pérdida de contratos.

Según el gremio, en lo que respecta a la importación, se han generado retrasos y sobrecostos logísticos en la distribución interna, lo que ha contribuido a reducir la oferta e incrementar los índices de inflación al productor y al consumidor.

Se esperaba que, en diciembre de 2022, la agroexportación, no tradicional y tradicional, supere lo visto en similar mes del 2021. No obstante, con base en la data preliminar de Sunat, se observa una caída de US$ 93 millones.

