Una muestra de los impactos en las paralizaciones sobre esta región se puede apreciar en los resultados de diciembre último, mes en la que empezó la convulsión social.

De acuerdo a datos preliminares de la consultora Fluctuante (experta en análisis de mercado sobre el sector agro) los envíos de esta región cayeron 20% en comparación a diciembre 2021 y en peso (que es la cantidad de fruta despachada) retrocedió 23%.

David Sandoval, gerente general de la consultora, detalló a Gestión que el producto que tuvo mayor impacto fue la uva ya que registró una mayor caída en envíos de 24.7% en relación de diciembre 2021, mientras que en peso (cantidades por kilogramos) cayó 30%.

“En diciembre del 2022 se exportó US$ 128 millones, mientras que en diciembre 2021 cerca de US$ 170 millones. Una caída de 24.7%”, mencionó. Una situación similar se observó en los demás productos bandera de la región como son los espárragos y las cebollas.

En el caso de los espárragos frescos se registró una caída de los envíos en dólares de 29.1% (bajó a US$ 9 millones de los US$ 10 millones obtenidos en diciembre 2021). En cebollas frescas la caída fue de 10%. El único producto que tuvo resultados positivos fueron los arándanos.

En Ica operaron el año pasado -refirió el experto- aproximadamente 304 empresas dedicadas a la labor agroindustrial, las que están dedidadas a la producción tradicional y no tradicional.

¿Qué efectos traerá si la convulsión social se recrudece en los siguientes días? Para el especialista lo que se vería es un retroceso de todo lo avanzado en esta región en la agroexportación.

“Ya que todos (los productos) que iban para la agroexportación, se van a tener que destinar al consumo nacional. El peruano no tiene la cultura de consumir alimentos súper food como el arándano o la uva. No creo que se deje de sembrar, lo que si afecta es en el corto plazo. La salida más rápida es el consumo interno”, precisó.

-Empresas en riesgo de quebrar-

Si la situación se agrava las más afectadas -para Sandoval- serán las pequeñas empresas ya que para producir sus campos han solicitado créditos a lo que se suma su planilla.

“En Ica hay 121 empresas entre micros y pequeñas : 39 son micro y 89 pequeñas empresas agrarias. Estas son las que están en riesgo (si la situación se agrava)”, subrayó.

Manuel Olaechea, presidente del Comité de Empresas de la Cámara de Comercio de Ica, señaló que la convulsión social que atraviesa la región está teniendo un impacto directo sobre aproximadamente 30,000 hectáreas sembradas.

“No importa si estan en cosecha o no, ya que las plantas son seres vivos que se tienen que alimentar, regar, abonar. Toda la industria agrícola en Ica está completamente parada. No me refiero a la agroindustria sino a la agricultura en general. Son más de 200 empresas agroexportadoras las que operan en esta región” , afirmó.

La industria agrícola -asimismo- da trabajo a más de 100,000 personas.

“Rutas alternas para nuestros cultivos (que no pueden salir por la toma de carreteras) no hay tomando en cuenta que la fruta es sumamente sensible como la uva -por ejemplo- que no puede ir por el desierto. Más allá de las rutas alternas, el gran problema que estamos atravesando es que no se les permite a nuestros trabajadores ir a laborar ya que se está atacando a las persona que intenten hacerlo. Simplemente no se puede. No se trata solo de la toma de carreteras o de manifestación, sino que hay amenazas sobre nuestros trabajadores”, indicó el también gerente de operaciones de una empresa agrícola.

Recordó que los ataques perpetrados en fundos agrarios -perpetrados el lunes último- fue justamente para impedir que sus trabajadores puedan laborar. “Sus intenciones eran amanezar a los trabajadores que estaban ahí”.

La paralización de la industria agrícola en Ica ha generado -a su vez- la paralización de los envíos al exterior, principalmente de la uva y del espárrago .

“El espárrago -por ejemplo- sino se cosecha a tiempo, rebrota. Lo que implica que se perdió mientras que la uva se envejece. Además, se debe tener en cuenta que la uva de exportación no se come la semana que viene, sino dentro de un mes o dos meses si se va a los mercados asiáticos. La uva madura muy rápido y ya no llega en buen estado al mercado final. En conclusión: se tienen productos que ya no se van a poder vender”, especificó.

Otro efecto que está generando la agitación social es que las empresas agroexportadoras van a salir juntas en la misma fecha (ya que no se pueden realizar envios al exterior actualmente) lo que su vez va a generar una caída en el precio de los frutas en los principales mercados a los que vende el Perú por la sobre demanda.

“Con esto se van a perder mercados y sobre todo se van a perder miles de puestos de trabajo”.

Situación que no solo -acotó- perjudicará a aquellos que están dedicados a la cosecha sino también a todas las empresas proveedoras, que en su mayoría son pequeñas. “Un detalle adicional: es que no hay un solo seguro que cubra la producción de un cultivo. Si está se pierde, nadie nos va a devolver nada”.

“Cada día que pase es una empresa que quiebra. Primero lo harán las más pequeñas, luego las medianas y por última las grandes. A este paso quebramos todas. E l riesgo es que quiebren 200 empresas, sin ningún problema ”.

Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, añadió que se han conseguido identificar algunas rutas alternas para tratar de llevar los productos agrícolas hacia el puerto del Callao, lo que es una situación momentánea.

“Lo que se está pidiendo es que se declare en emergencia a toda la región”.

Afirmó que en la r egión Ica son entre 70,000 a 80,000 trabajadores directos lo que están siendo afectados por la paralización de la actividad agrícola a lo que suma 160,000 indirectos y que trabajan de la mano con el sector, manera formal.

Remarcó que cuando se bloquea una carretera, aquellas empresas que pueden seguir cosechando, siguen abasteciendo a las plantas de post cosecha, pero solo pueden trabajar hasta que se llene su almacén y como no hay camiones refrigerados que puedan recoger la carga, ya no pueden seguir recibiendo material de los fundos.

“Ante ello esa producción se guarda por algunos días (en almecenes especializados) a lo que se suma que aquellos productos que no se cosechan en el momento oportuno ya no sirven para la agroexportación, por eso la urgencia de mantener las vías de comunicación desbloqueadas ya que este proceso es continuo”, puntualizó.