Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de la consultora Arellano, destacó que el conocimiento sobre el smartphone (98%) casi iguala al de internet (99%) en el Perú Urbano. Sin embargo, en uso regular, ya lo superó (ver gráfico).

Así, se posiciona como el dispositivo tecnológico más empleado. En contraste, el teléfono básico o analógico, considerado como una tecnología “ya de salida”, aún es utilizado por 21% de personas.

“Dentro del espíritu de sincerar el nivel de digitalización, es importarte ver que hay 21% de peruanos que aún dependen de ese tipo de celulares. Los grandes crecimientos de Yape y otras tecnologías pueden llegar a un techo”, comentó a Gestión.

Conocimiento y uso de herramientas y equipos tecnológicos en el Perú Urbano (Arellano).

Una oportunidad y vías para capitalizarla

Para Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores, dicha situación también muestra un espacio de crecimiento para tecnologías móviles más avanzadas. Para aprovechar esa oportunidad, planteó el desafío de expandir la infraestructura de 4G, facilitar servicios de internet móvil y, sobre todo, promover la “ciudadanía digital”.

“Las personas deben sentir que el internet fijo o móvil es parte de sus vidas. En algunos casos, no usan teléfonos móviles por los ingresos, pero más es porque no saben cómo usarlo en su beneficio. No hay interés porque no conocen el uso”, anotó.

En la promoción de la “ciudadanía digital”, afirmó que hay una responsabilidad compartida tanto entre el sector público como el privado. En el primero, además, precisó que la competencia debe ser multisectorial, pues el acceso de internet móvil vía un smartphone impacta en la educación, salud, trabajo y otros ámbitos.

Por su parte, Daniel Chicoma, docente de Esan, estimó que la adopción de smartphones en nuevos segmentos podría abordarse desde tres frentes. Por el lado de las marcas, podría promoverse la transición a smartphones de gama media y precios accesibles, pero que sean un buen punto de partida.

Asimismo, en el cobro, se podría establecer planes económicos y sencillos para atraer a segmentos no acostumbrados a pagar por internet móvil; y desde el punto de vista de la funcionalidad, la promoción de redes sociales y, principalmente, plataformas de video como YouTube, podría ser un factor clave.

En el público aun analógico, suelen estar adultos mayores o personas no familiarizadas con funciones digitales complejas, pero sí con interés de ver contenidos de video.

Los usos del smartphone e internet

Consultados por el empleo de smartphones, los usuarios señalaron una serie de usos, evidenciando que dicho dispositivo ha ingresado a varios espacios de la vida diaria. Entre ellos, la comunicación “vía WhatsApp” (89%) por encima de realizar llamadas (88%), tomar fotos (81%), escuchar música (72%), participar en redes sociales (72%), ver noticias (56%) y películas (54%).

Sin embargo, Arellano aclaró que tal equipo no es empleado por todos los segmentos en la misma intensidad. Así, los porcentajes crecen en estudiantes y empleados dependientes; y se reduce en trabajadores independientes y amas de casa.

“Estas diferencias tienen varias lecturas. Por edad, las generaciones más jóvenes adoptan la tecnología más rápido. Luego está el ambiente en donde nos movemos, por ejemplo, los dependientes están en oficinas, donde implementan tecnologías o conversan con los colegas”, explicó.

Por su parte, los independientes o amas de casa también adoptan la tecnología, pero en solitario o para usos específicos y no trasversales. Aun así, Arellano consideró que hay oportunidad para atenderlos con servicios que conecten con sus necesidades o complementen sus actividades en canales físicos, que aún son relevantes.

Uso de internet en el Perú Urbano (Arellano).

Y sobre el uso de internet, la mayoría de cibernautas apuntó a actividades de entretenimiento (84%), seguido de búsqueda de información (70%), socialización, educación (61%), trabajo (61%), entre otros.

En este caso, la diferencia en la intensidad de uso entre los referidos segmentos se acentúa, sobre todo, en el ama de casa, evidenciando que el canal físico todavía es más importante que el virtual para una serie de aspectos.

Actitudes y percepciones hacia la tecnología

Para su vida diaria, el 67% de peruanos de zonas urbanas considera que las tecnologías son cruciales, mostrando así un porcentaje importante que aún no las valora (33%). Sin embargo, quienes piensan que sí son relevantes para el país y para las empresas suben al 78% y 82% del total, respectivamente.

“Los ojos están puestos en que las empresas y el país no pueden dejar de subirse al tren de las tecnologías; es decir, la personas consideran que aún pueden convivir sin ellas, pero que las empresas deben montarse primero en la ola”, finalizó Arellano.

“Hacia un plan de transición”

Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores

En algún momento, habrá la necesidad de realizar un apagón 2G y sería eficiente porque el esfuerzo de los operadores se concentraría en el 4G y no también en el 2G, pero representaría una transición que implicaría desmontar la infraestructura 2G y más aún una transición desde el punto de vista del usuario.

Entonces, hace falta trazar un plan de ejecución para el apagón con un anuncio de un año o más de antelación, a fin de desarrollar un plan agresivo de renovación tecnológica para que los centros poblados con 2G puedan acelerar la evolución al 4G y los usuarios puedan ir migrando. La evolución al 4G es natural, progresiva. Se trata de acelerar esa evolución para que todos estemos alineados con la tecnología. Llegará un momento en que ya no tiene sentido que exista el 2G, sobre todo, porque ya viene el 5G.

FICHA TÉCNICA:

Universo: Hombres y mujeres de 18 a 65 años, de los NSE A, B, C y D, del Perú Urbano

Hombres y mujeres de 18 a 65 años, de los NSE A, B, C y D, del Perú Urbano Muestra: 716 casos

716 casos Ciudades: Lima y Callao, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Tarapoto y Trujillo

Lima y Callao, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Tarapoto y Trujillo Técnica: encuestas por interceptación

encuestas por interceptación Campo: del 22 al 24 de octubre del 2023

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.