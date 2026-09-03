La española Cirsa —dueña de Apuesta Total, la casa de apuestas online con mayor red presencial del Perú— será absorbida por la italiana Lottomatica en una fusión íntegramente en acciones. Ambas compañías suscribieron un contrato vinculante, comunicado el 2 de setiembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y al mercado de Milán.

Según las propias empresas, la transacción dará origen al segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo, con un ebitda ajustado cercano a los 2,000 millones de euros (unos US$ 2,300 millones). La sede central quedará en Roma y la secundaria en Terrassa (Barcelona), donde Cirsa tiene su domicilio social.

El grupo cotizará en Euronext Milán y en la bolsa española, y operará bajo la marca Lottomatica, aunque mantendrá por ahora la marca Cirsa en sus principales mercados.

La fusión se paga íntegramente en acciones, sin dinero en efectivo: los accionistas de Cirsa recibirán títulos de Lottomatica. El intercambio valoriza a la española en unos 2,800 millones de euros (cerca de US$ 3,200 millones), un 21% por encima de su cotización previa al anuncio.

Con la operación, los actuales dueños de Lottomatica tendrán el 67.5% del grupo y los de Cirsa el 32.5%. Blackstone, que hoy controla la española, se queda con alrededor del 24% y pasa a ser el mayor accionista individual. La operación necesita el visto bueno de los accionistas y de los reguladores, y su cierre se concretaría en el segundo trimestre de 2027.

¿Qué cambia para el Perú esta operación entre Cirsa y Lottomatica?

Perú es uno de los mercados que la operación pone sobre la mesa. Cirsa opera en el país desde 1996 y llegó a acumular 19 casinos, 74 locales de apuestas y alrededor de 3,200 máquinas tragamonedas antes de su salto al canal digital.

Dicho salto se dio en 2024, cuando compró el 70% de Apuesta Total —fundada en 2014, con más de 800 puntos de venta—, con el compromiso de adquirir el 30% restante en los años siguientes. En setiembre de 2025, “reforzó el ladrillo” con la compra de cuatro casinos: New York, Luxor y Pachanga en Lima, y Mystic en Cusco.

En setiembre de 2025, Cirsa "reforzó el ladrillo" con la compra de cuatro casinos: New York, Luxor y Pachanga en Lima, y Mystic en Cusco.

Con la fusión, todo ese portafolio pasa a depender de una matriz italiana cuyo negocio está anclado en el juego presencial y online de Italia, y que llega con una capacidad digital que Cirsa no tiene desarrollada al mismo nivel en la región.

Además, la operación aterriza en un mercado peruano en plena expansión. Entre enero y noviembre del 2025, los juegos y apuestas a distancia recaudaron S/ 208.8 millones y superaron por primera vez a las tragamonedas presenciales (S/ 197.5 millones) y a los casinos físicos (S/ 13.1 millones). El Mundial de Futbol 2026 aceleró la tendencia: las apuestas deportivas crecieron 67% y sumaron 273.8 millones de accesos, con un aporte estimado de S/ 60.5 millones al fisco.

Pero el liderazgo local se movió. Apuesta Total registró 26.6 millones de accesos en junio y 24.9 millones en julio, con 18.8% del mercado en el bimestre, mientras Betano escaló hasta 35% de los accesos en julio. La marca de Cirsa respondió con patrocinios de alto perfil —es auspiciador regional de la selección argentina en el Perú durante el 2026, además de su acuerdo con el Liverpool FC—, en una plaza donde compite con Betsson, Bet365, Inkabet y Te Apuesto.