La unidad de streaming es una de las empresas de medios de comunicación más valiosas del mundo y vale al menos US$ 455,000 millones por sí sola, según una nota del 3 de julio de Laura Martin y Dan Medina, de Needham. La cifra supera en más de un 50% la capitalización de mercado de Netflix Inc.

La estructura de Alphabet significa que no recibe suficiente crédito por sus negocios dispares, especialmente YouTube, argumentan los analistas. Tienen una calificación de compra sobre las acciones y un precio objetivo de US$ 210, cerca de un 10% por encima del cierre récord del 5 de julio.

“Hay un valor oculto en YouTube que la gente no puede negociar por separado, por lo que está atrapado en Google en un conglomerado que tiene muchos otros riesgos”, indicó Martin en una entrevista separada. Entre ellos está la preocupación de que la inteligencia artificial pueda desplazar a las búsquedas, una amenaza que “no tiene nada que ver con YouTube”, señaló.

LEA TAMBIÉN: El profundo impacto del cambio de algoritmo de Google en pequeños empresarios en línea

Una posible separación beneficiaría a quienes están dispuestos a invertir en YouTube por su dominio en streaming, pero también a quienes admiran más a Alphabet por su papel en el explosivo crecimiento de la IA. Si tan solo el 5% de YouTube se pudiera negociar por separado, esto añadiría US$15 por acción a los títulos de Alphabet, afirma Needham.

“Los conglomerados echan a los compradores del mercado porque los inversionistas dicen: ‘bueno, me gustan estas tres piezas, pero no me gusta ésta, así que simplemente no la voy a comprar’”, explicó Martin.

Por supuesto, los analistas de Needham no son los primeros en darse cuenta de esto. La extensa estructura de Alphabet ha sido criticada durante mucho tiempo por ocultar el verdadero valor de sus diferentes negocios. A lo largo de los años, muchos inversionistas han aplaudido (en lugar de verlas como un peligro) las amenazas de las autoridades regulatorias de dividir la empresa.

Según Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial, hay pocas señales de que Alphabet o sus homólogas tecnológicas de alta capitalización estén considerando obligar a los inversionistas a separarse a corto plazo.

“Muchas empresas, cuando maduran, empiezan a recibir fondos de cobertura o activistas que exigen que se escinda una empresa”, afirmó. “Aún no hemos llegado a ese punto con las tecnológicas de megacapitalización”.

Alphabet ha superado a la mayoría de las grandes tecnológicas este año, incluidas Microsoft Corp., Apple Inc. y Amazon.com Inc. Nvidia Corp. se ha destacado de las demás, disparándose un 165% gracias a la demanda insaciable de sus llamados chips de IA.

Teléfonos móviles

En cuanto a YouTube, tiene una participación de mercado dominante y creciente en streaming, a medida que los consumidores pasan a este tipo de plataformas y dejan la televisión abierta y por cable. Se espera que los ingresos publicitarios de la plataforma crezcan casi un 17% hasta los US$ 37,000 millones en 2024 y otro 14% hasta los US$ 42,000 millones en 2025, según estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Los ingresos de Alphabet por suscripciones, plataformas y dispositivos, que incluyen las suscripciones a YouTube, también se prevé que crezcan en los próximos años. En Netflix, se espera que los ingresos ronden los US$ 38,700 millones en 2024, con la mayor parte proveniente del streaming, mientras que YouTube representa alrededor del 10% de las ventas totales de su matriz.

Según una encuesta reciente de TD Cowen sobre plataformas de streaming, aunque Netflix sigue dominando en la mayoría de las categorías de televisión, YouTube no suele quedarse muy atrás. Y es la primera opción para ver contenidos en un teléfono móvil.

“YouTube está compitiendo por posicionarse frente a Netflix”, afirma Robert Conzo, director ejecutivo de The Wealth Alliance. “Van a ser una fuerza a tener en cuenta en el futuro cuando se trate de contenidos y de jugar en ese espacio que Netflix ha dominado con tanta fuerza”.

Si bien la IA ha sido una fuerza importante que ha impulsado las acciones de Alphabet a recientes máximos históricos, el segmento de suscripciones, plataformas y dispositivos que alberga YouTube es un motor de crecimiento clave y una parte cada vez mayor de los ingresos brutos, escribieron los analistas de Goldman Sachs dirigidos por Eric Sheridan en una nota del 8 de julio.

Goldman reiteró su calificación de compra sobre Alphabet y aumentó el precio objetivo de US$ 195 a US$ 211, en parte debido a las mayores proyecciones de crecimiento de los ingresos publicitarios de YouTube a mediano y largo plazo.

Y hay otras buenas razones para que Alphabet mantenga a YouTube bajo su paraguas. La plataforma es “un pilar clave de la estrategia Gen AI de Alphabet”, según Divyaunsh Divatia, analista de investigación de Janus Henderson Investors.

“YouTube sigue beneficiándose de su pertenencia al ecosistema de servicios web de Google, pero la divulgación continua de información adicional debería ayudar a la calle a modelar más cuidadosamente el crecimiento de los ingresos y los factores de coste y valorar este negocio”, dijo Divatia.

Más allá de YouTube, Martin, de Needham, también ve valor en la separación de otras partes del negocio de Alphabet, como su segmento de tecnología publicitaria, que actualmente forma parte de un litigio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Alphabet vale más por partes que en conjunto”, sostiene Martin.