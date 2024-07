Las acciones de HubSpot, una empresa de gestión de relaciones con los clientes, cayeron hasta un 19% el miércoles en las operaciones de Nueva York, la mayor baja desde 2020, lo que le dio a la empresa un valor de mercado de alrededor de US$ 25,000 millones.

Alphabet había comunicado su interés en un posible acuerdo con HubSpot previamente este año, pero las partes no llegaron a entablar discusiones detalladas en torno a la debida diligencia, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad del asunto.

Un representante de Alphabet no hizo comentarios de inmediato. Un portavoz de HubSpot declinó hacer comentarios.

Un acuerdo de HubSpot habría sido uno de los más grandes de este año para una empresa de tecnología, según datos compilados por Bloomberg, poniéndolo en la misma liga que la adquisición pendiente de US$$ 34,000 millones de Ansys Inc. por parte de Synopsys Inc.

La compra de HubSpot, con sede en Cambridge, Massachusetts, habría ayudado a Alphabet a competir con otros actores del mercado de empresas pequeñas y medianas, como Microsoft Corp, Oracle Corp y Salesforce Inc.

Es probable que la transacción se habría visto obstaculizada por las revisiones de los reguladores antimonopolio estadounidenses. Bajo la Administración Biden, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han manifestado enérgicamente su oposición a las fusiones y adquisiciones de gran envergadura, obligando a las grandes empresas tecnológicas a replantearse sus planes de crecimiento mediante adquisiciones.

Las acciones de HubSpot alcanzaron su máximo en abril, con un precio de US$ 682 la unidad. Desde entonces, las acciones habían caído un 21% antes del miércoles. Las acciones de Alphabet han subido cerca de un 37% este año.

