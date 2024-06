Con subidas generalizadas en casi todos los índices, a pesar de los síntomas de fatiga durante las dos últimas semanas de mayo, dicho mes resultó ser favorable para las bolsas de valores, sostiene Renta4 Banco.

Dejando al margen estos casos particulares, las bolsas han logrado cortar en mayo la dinámica bajista de abril y los resultados empresariales fueron la causa de ese cambio de dinámica, comenta Juan Carlos Ureta, presidente de la mencionada institución.

“Podríamos decir que las bolsas vivieron un ‘revival’ en el último mes, cuya explicación está sesgada hacia la tecnología, pese a que también se observó algunas grietas en este sector, como la de Salesforce en la que retrocedió un 14% tras presentar sus cifras trimestrales”, señala.

LEA TAMBIÉN Acción de puerto de Chancay duplica su precio y entra a top 3 de la bolsa

La publicación de los resultados trimestrales positivos de Nvidia y de las perspectivas de crecimiento de esta firma, dio alas a otras acciones tecnológicas, impulsando a las bolsas de valores de la región, refiere.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró un incremento mensual de 3.55% en mayo, superior al de 2.88% reportado en abril. En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), subió 3.14% en mayo tras aumentar 1.83% en abril; mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago muestra un alza de 1.86% en mayo, luego de perder 1.30% en abril.

Asimismo, las bolsas de Frankfurt, París y Madrid registraron ganancias en mayo, tras haber mostrado disminuciones en sus índices en el mes previo.

Resumen de mayo. (Fuente: BVL)

No obstante, Ureta precisa que las subidas mensuales han sido bastante generalizadas y, por tanto, no es posible decir que no hubo una amplia participación de mercado.

“La pregunta es si la reacción alcista de las bolsas en mayo supone la vuelta al rally alcista, tras el paréntesis de abril, que podría ser interpretado como un descanso dentro de la subida”, indica.

Por un lado, los resultados empresariales mueven al optimismo, al demostrar que las empresas, en general, están sabiendo adaptarse al nuevo entorno de tasas de interés y al nuevo entorno geopolítico.

Sin embargo, hay datos que ponen en cuestión ese escenario tan idílico que las bolsas han dibujado con sus significativas subidas del primer trimestre.

Los últimos datos económicos, con un crecimiento del PBI norteamericano del primer trimestre revisado a la baja el pasado jueves (1.3% frente al 1.6% de la primera lectura) y con una inflación en la zona euro repuntando en mayo (2.6% frente al 2.4% de abril) recuerdan que frente al escenario de reactivación económica con inflación a la baja, que es el que han descontado los mercados.

También está el escenario alternativo de un enfriamiento de la economía acompañado de cierta dificultad en rebajar los precios hasta esa última milla necesaria para llegar al 2%.

Este segundo escenario es el que parece reflejar el precio de algunas materias primas durante la semana pasada, como el cobre que ha continuado corrigiendo hasta perder los US$ 10,000/ tonelada métrica, el cual alcanzaba su máximo en mayo animado por mayores expectativas de bajada de tasa por parte de la Fed.

Aunque, al dato de enfriamiento de la economía norteamericana hay que añadirle la publicación del PCE, el indicador de inflación preferido de la Fed, que si bien no ha dado sorpresas negativas tampoco las ha dado positivas, lo que mantendría el mensaje duro de tasas más altas por más tiempo hasta ver como la evolución de precios tiende hacia su objetivo del 2% todavía distante.

“Es un escenario alternativo que cambiaría las generosas valoraciones que los mercados han dado a los activos y por el que nos decantamos desde Renta 4 Perú”, acota.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.