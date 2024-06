Los títulos en la minera cerraron ayer en US$118.15 en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Sin embargo, según las casas de bolsa, su valor fundamental se situaría por debajo de esa cotización.

LEA TAMBIÉN: Euforia mundial por el cobre impulsa record en bolsa de Lima

Para Intéligo SAB, los más optimistas, el valor fundamental es de US$ 83.25. “Consideramos que el precio del cobre se mantendrá en su tendencia creciente y destacamos que SCCO es una empresa madura”, indican en su análisis.

LarrainVial estima un valor fundamental de US$ 73.30 “Los vientos favorables de precios del cobre impulsaron el performance”, sostiene la entidad, asegurando que se mantendrán atentos sobre la actualización de desarrollos de proyectos en Perú.

Por otro lado, BTG Pactual proyecta un valor fundamental de US$ 70. La institución destaca el incremento de los envíos de cobre y una reducción drástica de costos en la compañía. No obstante, sugiere vender la acción, y esto no es sorpresa dado su precio actual.

Credicorp Capital considera que el valor fundamental de SCCO es de US$ 65.4. Así, recalcó que la empresa redujo costos unitarios y aumentó la producción de todas las minas. Sin embargo, como podemos ver, el valor potencial sigue siendo menor a la cotización de estos días.

Finalmente, Kallpa Securities calcula un valor fundamental de US$ 60. “Consideramos que los fundamentos del cobre y de la compañía ya se encuentran internalizados en el precio de la acción”, indica la entidad.

Intéligo SAB, Kallpa Securities y BTG Pactual recomiendan vender la acción de Southern, mientras que Credicorp Capital da el diagnóstico de underperforming, y LarrainVial sugiere infraponderar los títulos de la minera.