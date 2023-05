Albemarle Corp se mostró sorprendido por el anuncio de Chile de que cambiará de forma gradual su vasta industria del litio para que funcione con una nueva clase de tecnologías de filtración para producir el metal de las baterías de los autos eléctricos, dijo el jueves su presidente ejecutivo, Kent Masters.

El mayor productor mundial de litio planea desplegar nuevas tecnologías de filtración del mineral en Chile mientras el gobierno avanza hacia un control más amplio de su vasto sector del litio y expande la producción del metal utilizado para fabricar baterías de autos eléctricos, explicó Kent Masters.

Aunque durante años el litio se extrajo normalmente usando minas a cielo abierto o estanques de evaporación, el presidente chileno Gabriel Boric dijo el mes pasado que su país comenzará a introducir gradualmente la tecnología de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés) en los próximos años, en el marco de una estrategia para aumentar el control en proyectos estratégicos relacionados con el mineral.

Chile posee las mayores reservas mundiales de litio y Albemarle es el mayor productor mundial del mineral, con un contrato para operar en el país hasta 2043.

Aunque Albemarle espera poder seguir operando en Chile después de esa fecha, Masters y otros ejecutivos reconocieron el jueves, en su primera reacción pública al plan de Boric, que es probable que su presencia futura en el país sudamericano sólo sea posible con un uso más amplio de la DLE.

Masters dijo que, aunque Albemarle había estado discutiendo sobre la DLE con el gobierno, “nos sorprendió el anuncio que salió de Chile”. Añadió que el gobierno ha insistido repetidamente en que los contratos se cumplirán hasta 2043.

El plan de Boric, “si se promulga, puede ofrecer oportunidades para ampliar nuestras operaciones utilizando nuevas tecnologías”, dijo Masters.

Muchas tecnologías de DLE utilizan mucha agua potable y electricidad. Ninguna ha funcionado aún de forma independiente a escala comercial. Chile y Albemarle podrían consolidar su papel dominante en las industrias mundiales del litio y los autos eléctricos si consiguen que una o varias de estas tecnologías tengan éxito.

General Motors Co, Stellantis NV, Standard Lithium Ltd, Rio Tinto Ltd y otros han hecho sus propias apuestas de DLE.

“Es probable que las concesiones adicionales (de litio en Chile) requieran que utilicemos nueva tecnología y probablemente también que nos asociemos con el gobierno”, dijo Masters. “Estamos trabajando para progresar en eso tan rápido como podamos, y lo haremos en un número de lugares”.

Las acciones de Albemarle, con sede en Charlotte (Carolina del Norte), subían un 4%, a US$ 179.94, en las operaciones matinales. Masters y otros ejecutivos restaron importancia en repetidas ocasiones a la preocupación por el debilitamiento de los precios al contado del litio en China.

“La demanda de litio y el mercado de vehículos eléctricos siguen creciendo a un ritmo extraordinario”, afirmó Masters.

