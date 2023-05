El productor de litio Albemarle Corp recortó el miércoles sus previsiones de ganancias anuales a pesar de publicar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, por el descenso de los precios del metal usado para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

Las acciones de la empresa, que tiene su sede en Charlotte en Carolina del Norte, caían un 4.5%, a US$ 165.19, en las operaciones posteriores al cierre.

Este año ha aumentado la preocupación en el sector del litio por la posibilidad de que el debilitamiento de los precios al contado en China se extienda a otros países.

Algunos productores, sobre todo Livent Corp, han podido capear la debilidad de los precios debido en parte a su dependencia de los contratos de largo plazo, pero Albemarle dijo que se estaba viendo afectada y tuvo que recortar sus expectativas para el resto del año.

“Vemos un fuerte crecimiento del volumen de ventas para el resto del año, pero hemos modificado nuestras previsiones para reflejar el debilitamiento de los precios en el mercado del litio”, dijo Kent Masters, presidente ejecutivo de Albemarle, en un comunicado.

Albemarle obtuvo en el primer trimestre una ganancia neta de US$ 1,240 millones, o US$ 10.51 por acción, frente a los US$ 253.4 millones, o US$ 2.15 por acción, del mismo periodo del año anterior.

Excluyendo partidas no recurrentes, Albemarle ganó US$ 10.32. Los analistas esperaban un beneficio de US$ 7.03 por acción, según datos IBES de Refinitiv.

Para el año, Albemarle redujo su previsión de ventas a un rango de entre 9,800 y 11,500 millones de dólares, frente a una previsión anterior de entre 11,300 y 12,900 millones de dólares.

La previsión de beneficios ajustados se redujo a una horquilla de entre 3,300 millones y 4,000 millones de dólares, frente a una anterior de entre 4,200 millones y 5,100 millones.

Fuente: Reuters

