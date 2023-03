En detalle, el acuerdo con First Quantum Minerals permitirá que esta compañía pueda adquirir una participación del 55% por US$ 105 millones, tomando así el control de La Granja. Además, se comprometió a invertir hasta US$ 546 millones en la empresa conjunta para financiar exclusivamente los costos operativos y de capital.

De esa manera, apuntan a avanzar en el proyecto de tajo abierto a través de un estudio de factibilidad y otras actividades de desarrollo. Una vez completado el compromiso económico, todos los gastos posteriores se aplicarán de forma proporcional entre ambas empresas, de acuerdo con la propiedad de las acciones.

Ahora, se espera que la transacción se complete a fines del tercer trimestre de 2023, sujeto a aprobaciones regulatorias. Como propietario mayoritario, First Quantum operará el proyecto La Granja con el trabajo inicial enfocado en completar el estudio de factibilidad.

“Esta asociación subraya no solo el potencial de La Granja para ser un importante productor de cobre, sino también la posición de Perú como uno de los destinos de inversión minera más importantes del mundo”, comentó el presidente ejecutivo de Rio Tinto Copper, Bold Baatar.

Por su parte, el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, destacó que el trabajo de Rio Tinto en La Granja ha sido extenso hasta la fecha y compartió la perspectiva de que el proyecto tiene el potencial de convertirse en una mina de cobre de primer nivel.

“Esperamos trabajar juntos para construir sobre esta base, aprovechando las fortalezas centrales de First Quantum en el diseño de la mina, el desarrollo de proyectos y la participación de la comunidad para hacer avanzar a La Granja a la siguiente etapa”, anotó.

Rio Tinto adquirió el proyecto La Granja del Gobierno de Perú en 2006. Desde ese momento, ha llevado a cabo un extenso programa de perforación que amplió el recurso declarado y la comprensión del yacimiento, y estableció asociaciones con comunidades, gobiernos locales y nacionales.

Plan de trabajo y proyecciones

Tras la firma del acuerdo, First Quantum anunció que el trabajo durante los años iniciales buscará avanzar en el relacionamiento con la comunidad y el estudio de factibilidad, que se centrará en el desarrollo de un modelo de reserva y recurso geológico actualizado.

Para ello, se requerirá perforación de relleno adicional a fin de actualizar los recursos inferidos y llevarlos a las categorías de recursos medidos e indicados.

“Se espera que se lleven a cabo en paralelo estudios metalúrgicos adicionales para establecer configuraciones óptimas de procesamiento, junto con un diseño de proyecto de alto nivel y la configuración de los requisitos de infraestructura asociados y las rutas logísticas”, detalló.

El mayor proyecto en la cartera de inversión minera del Perú

En la actualización de la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) identificó 47 iniciativas por US$ 53,715 millones, incluyendo a La Granja. Dicho proyecto aún se encuentra en etapa conceptual.

Así, el referido ministerio no indica un periodo de inicio de construcción ni de puesta en marcha, pero sí la inversión estimada, que asciende a US$ 5,000 millones y es la mayor de toda la cartera minera del país, por encima de Conga (US$ 4,800 millones), El Galeno (US$ 3,500 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones).

En Perú, el último megaproyecto minero fue Quellaveco (Moquegua), que entró en producción en el 2022 tras una inversión de US$ 5,500 millones. En la actualidad, se ejecuta el proyecto San Gabriel (Moquegua) por US$ 470 millones y, al menos hasta el 2024, asoman otras iniciativas con capitales menores a los US$ 2,000 millones.

Memorando de entendimiento

Además del acuerdo sobre La Granja, First Quantum y Rio Tinto también firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en relación con las oportunidades de desarrollo de metales básicos y el intercambio de tecnología.

De igual manera, estas empresas mineras apuntan a compartir conocimientos sobre ciertos métodos de minería y descarbonización, así como sobre el empleo de flotas mineras autónomas y asistidas por electricidad.

APUNTE

First Quantum, con espalda financiera para explorar

Anthony Hawkins

Analista de Inversiones en Kallpa SAB

Los recursos mineros son finitos y las empresas siempre están invirtiendo para descubrir nuevos yacimientos y ver si los proyectos mineros en cartera son rentables o no para ejecutar. Hay una tendencia por buscar o dar más importancia a proyectos de cobre. Sin embargo, la compra de un activo minero siempre dependerá de las leyes, si el proyecto es rentable y si, tras la exploración, se puede llegar a un plan de minado con un retorno y vida de mina por varios años. Para saber si un proyecto se ejecutará o no pasan hasta seis o siete años. Ahora, vemos el acuerdo de First Quantum con Rio Tinto por el proyecto de cobre La Granja. Le ha parecido atractiva la empresa y al tener una espalda financiera grande, First Quantum se puede dar la oportunidad o la facilidad de explora activos en varios países, incluyendo Perú. Los fundamentos de cobre asociados a la transición energética aún tienen para décadas. Todas las perspectivas a largo plazo para el metal rojo son positivas por su empleo en instrumentos que usan energías renovables, como carros eléctricos.