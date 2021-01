CFO at Zest Capital.

La Granja es uno de los depósitos de cobres más grandes del Perú y para algunos analistas financieros, el valor del proyecto bordea de los US$ 5 mil millones, teniendo un potencial incluso de convertirse en el activo de cobre más grande de Sudamérica. En cuanto a su historia, Rio Tinto (NYSE:RIO) fue el adjudicado por el Estado Peruano desde el 2006 y ha estado, intensamente, haciendo estudios metalúrgicos, litológicos, geotécnicos, hidrológicos y geoquímicos a la mina.

Después de más de 10 años en este camino, hay una probabilidad - no oficial- que First Quantum Minerals (TSE:FM) sea la empresa responsable en desarrollar La Granja. Según los medios de comunicación no oficiales, hay conversaciones para que esta firma sea la nueva responsable de llevar el proyecto a producción. Definitivamente, el cobre es un mineral de interés para los inversionistas mineros por ser un metal crucial para la electrificación del transporte y las ciudades. Volviendo a los atributos de La Granja, quien sea responsable de realizar la producción, enfrentará también el reto de manejar los depósitos de arsénico, no será un material fácil de procesar.

Como hemos dicho, al no haber un comunicado oficial de First Quantum Minerals, es difícil saber fechas inmediatas; no obstante, el CEO -Philip K. R. Pascall- tiene un espíritu ambicioso y se ha caracterizado por desarrollar exitosamente proyectos mineros en Zambia, Zimbabue, el Sudeste Asiático y otros mercados emergentes. A pesar de todo ello, ya de por sí, First Quantum Minerals tiene otra preocupación, el no ser víctima de una adquisición hostil. Recordemos, fue justamente la china Jiangxi Copper que intervino en el mercado hace poco, adquiriendo una participación del 10% de todo First Quantum Minerals. Estos eventos y el incremento en el precio de los metales, han generado en lo que va del año, una adición en la capitalización bursátil de First Quantum Minerals, la firma pasó de valer US$ 6.7 mil millones a US$ 10.2 mil millones.

Para el factor de La Granja, será muy importante entender si Jiangxi Copper terminará o no de comprar First Quantum Minerals; de ser así, la probabilidad de adjudicarse la mina cajamarquina aumentará también. Y esto debido a que cada vez las empresas mineras chinas tienen más participación en el mercado peruano, y substancialmente en el cobre por considerarlo estratégico ante las razones anteriormente citadas.

Finalmente, sólo cabe mencionar, Pascall ha declarado en varias ocasiones que considera a Jiangxi Copper un accionista benigno, esto por la comunicación fluida y también porque traen consigo un know-how en los procesos del mineral de cobre. Del mismo modo confía, en que Jiangxi Copper al ser una empresa estatal, difícilmente podría hacer una compra hostil sin antes pasar por un due diligence largo y de esto ya hay varios casos cuando sucedieron M&As de firmas chinas con firmas europeas en el sector minero. Queda fijarnos en el desenlace de esta potencial adquisición por el potencial beneficio que podría generar en la producción anual de cobre de Perú.