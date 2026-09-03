Ajinomoto del Perú anunció la adquisición de las acciones restantes de su filial en Ecuador, con lo que consolida el 100% de la propiedad de la compañía y fortalece su presencia en este mercado. Hasta ahora, la firma peruana había mantenido una participación del 51% en esta sede del vecino país, donde recientemente también adquirió el 49% que pertenecía a su socio local.

La transacción, que se celebró el 13 de agosto último, permitirá a Ajinomoto del Perú afianzar su posición en la región y reforzar su crecimiento en la categoría de alimentos y sazonadores, en línea con la hoja de ruta que la compañía ha trazado al 2030, enfocada en impulsar la innovación y fortalecer su liderazgo en el sector. Además, con esta adquisición, la compañía reafirma su confianza en el potencial del mercado ecuatoriano y fortalecerá su capacidad para impulsar el crecimiento sostenible del negocio.

“Este paso fortalece la presencia de Ajinomoto del Perú en la región y consolida su posición como una de las operaciones más relevantes del Grupo Ajinomoto a nivel global. Este hito se encuentra alineado con los pilares que guían nuestra estrategia hacia el 2030, orientados a impulsar la innovación, la tecnología, la capacidad de distribución y el desarrollo de un portafolio que contribuya al bienestar de las personas”, señaló Normando Filho, gerente general de Ajinomoto del Perú.

En Perú, Ajinomoto cuenta con un importante portafolio de productos en sazonadores. (Foto: difusión).

Ajinomoto fortalecerá procesos productivos en Ecuador

Ajinomoto en Ecuador tiene un portafolio de productos comercializados que incluye AJI-NO-MOTO, AJI-NO-SILLAO, Doña Gusta y Aji-no-mix Apanado Crocante.

“Tenemos una visión orientada a impulsar la innovación en la industria de alimentos, ampliar la oferta de productos y generar mayor valor para clientes, consumidores y aliados estratégicos. Para los consumidores, esta integración representa una propuesta más robusta, con productos que combinan calidad, sabor y nutrición, manteniendo los estándares que caracterizan a Ajinomoto del Perú”, agregó Filho.

En esa línea, el ejecutivo destacó que uno de los principales beneficios de la operación será la incorporación de nuevas capacidades que permitirán fortalecer el desempeño comercial de la firma, optimizando sus procesos operativos y de distribución. En conclusión, la transacción contribuirá a acelerar su proceso de transformación y adaptación a un entorno cada vez más dinámico, así como a una toma de decisiones más ágil y oportuna.

Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con sus socios comerciales, garantizando la continuidad operativa y fortaleciendo las relaciones construidas en Ecuador.