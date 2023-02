Por ahora, según señaló Anthony Hawkins, analista de Inversiones de Kallpa SAB, no se ha brindado mayor detalle al respecto, por lo que el potencial precio de venta y los posibles compradores son desconocidos hasta este momento.

Tras el anuncio sobre la posible venta, la acción de Volcan clase B (aquellas que son más líquidas) cerró la jornada del miércoles con una variación de 10.4%, según información de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). No obstante, en la jornada del jueves 16 de febrero, la cotización del valor cerró 3.77% por debajo de la del día previo.

Glencore es titular del 55.03% de las acciones clase A (con derecho a voto) de Volcan. Si se toma en cuenta las acciones A y B (preferentes), la empresa es dueña del 23.3% del total de acciones en circulación de la minera. Ambas clases de acciones se afectan por la noticia en cuestión.

“Glencore solo tiene participación en las acciones tipo A de Volcan, por lo cual un potencial cambio de control podría generar una OPA (oferta pública de adquisición de acciones) solo en este tipo de acciones. No obstante, usualmente estas noticias generan un efecto contagio en los demás tipos de acciones en el corto plazo, por lo que las tipo B podrían tener un rally significativo, a medida que los inversionistas especulan sobre el precio de venta”, dijo Hawkins.

Una fuente vinculada al mercado indicó a Gestión que se ha entrado en un escenario de volatilidad, pues se está tratando de captar el impacto de la posible venta. Esto se mantendría sujeto a la nueva información alrededor de esta potencial operación, indicó.

“Se está hablando de la salida de un socio estratégico de la compañía, y el mercado trata de capturar o anticipar como se haría la venta de esta participación y a qué precio. Por esto se ve la fluctuación en las cotizaciones de los papeles de Volcan. El mercado aún está escéptico sobre lo que podría pasar con esta venta, no tiene una posición cerrada ni una dirección a tomar tras el anuncio. Veremos volatilidad en las siguientes sesiones”, anotó.

Explicó, por un lado, que al ser una venta de una participación relevante de la compañía (que ofrece control de la minera peruana), se contempla el escenario de la oferta “con una prima” (que se venda a un precio mayor al del mercado), siendo esto positivo para las cotizaciones.

Sin embargo, también se ponderan aspectos que jugarían en contra, como la actual performance de Volcan (que influye en el precio de venta) y la entrada de un “nuevo actor” que no sea del mismo perfil que Glencore, como operador minero.

“El mercado no tiene claro a qué precio se venderá el activo: si se piensa en una prima, no se sabe en cuanto será. La subida del miércoles está alineada con la posible entrada de un nuevo jugador que tenga un componente estratégico igual que Glencore. Lo del jueves (baja) estaría quizá captando más el hecho que la compañía en sus últimos reportes de resultados no ha ido tan bien. El precio pagado en una potencial venta como esta, termina siendo la conjunción de dos cosas: el performance actual (de Volcan)y lo que se piensa a futuro de los flujos de la firma”, anotó.

El consenso de analistas indica que el precio de transacción es incierto, pero en los procesos de M&A se suele pagar primas de control.

Al respecto, César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SA, explicó que con este tipo de noticias el sentimiento del mercado puede ser divergente, aunque podría estar más guiado a que se piense en una venta con prima.

“Al tratarse de un actor como Glencore lo más probable es que haya un postor, el que esté pagando una prima. Normalmente este tipo de empresas tan grandes (potenciales compradores) pagan no por el valor que tiene ahora (Volcan), que no ha tenido buenos resultados trimestrales, sino por el crecimiento que se espera a futuro. Glencore puede esperar que Volcan no sea rentable para ellos, pero quizá para el comprador, sí. El hecho que pueda venderse con una prima es lo que mueve el precio de la acción, y que terminó en la subida del miércoles”, añadió.

LEA TAMBIÉN: BVL suspendió y luego reanudó negociación de Volcan

En corto

Los analistas tiene el valor fundamental de las acciones clase B de Volcan en el rango de S/ 0.50 - S/ 0.79 con posiciones divididas; pues mientras Kallpa Securities SAB y BTG Pactual tienen una recomendación ‘Neutral’, Credicorp Capital SAB, Seminario & Cía. SAB e Inteligo SAB sugieren ‘Comprar’.