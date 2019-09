AB Inbev lanza segundo intento de OPI en Asia y busca hasta US$ 6,600 millones El gigante cervecero, que en julio intentó recaudar hasta US$ 9,800 millones a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) de Budweiser Brewing Company APAC Ltd, dijo el martes que ofrecería 1,300 millones de acciones a entre 27 y 30 dólares hongkoneses cada una.