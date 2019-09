Incluso después de tener uno de los peores estrenos en el mercado de valores en más de una década, a los fundadores de 30 años de SmileDirectClub Inc. aún les queda mucho por qué sonreír.

Tanto Alexander Fenkell como Jordan Katzman son multimillonarios, al igual que el padre de Katzman, el director ejecutivo David Katzman, de 59 años, luego de una oferta pública inicial de acciones en el fabricante de alineadores dentales.

SmileDirectClub cayó un 28% a US$16.67 el jueves, convirtiéndose en la primera empresa de EE.UU. desde al menos 2008 en recaudar más de US$ 1,000 millones y valorar su OPI sobre el rango, a pesar de haber caído en su día inaugural de negociación. Las acciones, ofrecidas a US$ 23, se recuperaron el viernes, con un alza de 11% a US$ 18.55 a las 12:08 p.m. en Nueva York.

Septiembre ha sido un mes atareado para los mercados públicos y para los que se benefician de ellos.

Adam Neumann de WeWork vio caer el valor de su participación en más de US$ 10,000 millones, al menos en el papel, a medida que Wall Street moderaba las expectativas de la compañía de oficinas compartidas en medio de persistentes preocupaciones de gobernanza empresarial. El martes, el fabricante de bicicletas estáticas Peloton Interactive Inc. dijo que planeaba ofrecer 40 millones de acciones para recaudar más de US$ 1,000 millones, lo que daría al cofundador John Foley una fortuna de US$ 450 millones.

Y el viernes, las acciones del desarrollador de software de ciberseguridad CloudFlare Inc. aumentaron un 27% a US$ 19 cada una en los minutos posteriores a su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto elevó las participaciones del director ejecutivo, Matthew Prince, y de su compañera cofundadora y jefa de operaciones, Michelle Zatlyn, a US$ 717 millones y US$ 277 millones, respectivamente.

Los fundadores de SmileDirectClub se unen a las crecientes filas de jóvenes que se convirtieron en multimillonarios por sus propios esfuerzos, como Mark Zuckerberg de Facebook Inc., de 35 años, y Evan Spiegel de Snap Inc., de 29.

A pesar de la debilitada fortuna de WeWork, Neumann, de 40 años, seguirá siendo multimillonario tres veces más si la empresa sale a la bolsa con una capitalización de mercado de US$ 15,000 millones, la valoración proyectada más baja actualmente.