La mayor oferta pública inicial de este año desde Uber vuelve a la carga. Anheuser-Busch InBev NV reanudará los planes para realizar una OPI de su filial asiática, Budweiser Brewing Company, después de la vergüenza de tener que suspender la venta en julio. La posible colocación de US$ 5,000 millones tiene una mejor oportunidad de éxito que la última vez, pero los inversionistas aún tienen el poder para rechazar el precio.

La colocación fracasó la última vez por dos razones. Su gran tamaño –que buscaba vender casi US$ 10,000 millones en acciones– infringió las leyes básicas de la oferta y la demanda. Si AB InBev debía encontrar muchos compradores, se dificultó la tarea al intentar vender las acciones a un valor muy elevado en relación a las ganancias esperadas.

La operación es ahora más pequeña y atractiva. AB InBev accedió sabiamente a vender sus activos australianos de bajo crecimiento poco antes de desechar la colocación. Una clara mayoría de los activos de la unidad asiática se encuentran ahora en mercados emergentes de rápido crecimiento, lo que hace que una valoración más elevada sea más fácil de justificar. Mientras tanto, los precios de las acciones de sus pares que cotizan en bolsa han subido. Además, AB InBev reducirá el tamaño de la oferta. La ecuación de la oferta y la demanda parece mucho más fácil de equilibrar.

Esto no cambia el hecho de que AB InBev necesita que este acuerdo se concrete, y tiene un interés particular en que las acciones tengan un buen rendimiento después de que salgan a la bolsa. La venta australiana ayudará a aliviar la elevada carga de deuda de AB InBev, que se espera se contraiga a 3.5 veces su Ebitda a fines del próximo año frente a las 4.8 veces su Ebitda de la última evaluación.

Eso también le da a la compañía algo de margen para recaudar deuda para adquisiciones. Aun así, la principal ventaja de una salida a bolsa en Asia sigue siendo la creación de una moneda para hacer negocios. Su rendimiento tras la colocación será crucial para que esa moneda sea una forma útil o aceptable de generar dinero.

Sin Australia, el negocio restante podría generar aproximadamente US$ 2,500 millones de Ebitda en el 2020, según las estimaciones de la firma de investigación Bernstein. Multiplique eso por 19 veces, en línea con China Resources Beer Holdings Co. Ltd,, que cotiza en Hong Kong, y sugiere un valor comercial de alrededor de US$ 50,000 millones, suponiendo una deuda neta mínima.

Los inversionistas deben estar conscientes de que es probable que las ambiciones de crecimiento de la empresa impliquen más operaciones en la región, lo que conlleva el riesgo de pagar de más por activos ya costosos e integraciones fallidas. En el tiempo, la estrategia de adquisición de AB InBev ha generado buenos rendimientos para los inversionistas; el doble de los del índice Stoxx Europe 600 en la última década. Aun así, se justifica la precaución, y un descuento razonable.

Por Chris Hughes

