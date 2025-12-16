El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región”, expresó Díaz-Granados.

Añadió que de aquí al 2031 apuntan a duplicar la cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región.

Expansión estratégica y geográfica de CAF

Se recordó que bajó la gestión de Díaz-Granados se han incorporado nuevos países accionistas, la cual ha tenido tres espacios geográficos: Sudamérica, con el reingreso de Chile como miembro pleno. Centroamérica, con Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana como accionistas serie A, y la incorporación de Guatemala. Y en el Caribe, con Barbados como miembro pleno, y la incorporación de Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada como nuevos países accionistas de CAF.

Paralelamente, se ha inyectado recursos procedente del incremento patrimonial de USD 7,000 millones -la mayor de la historia-.

LEA TAMBIÉN: Cálidda recibirá préstamo de CAF para expandir red de gas natural en Lima y Callao

En la reciente COP30 de Belén, CAF anunció una inversión de USD 40,000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y un aumento del porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030.

Estos recursos se canalizarán hacia energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.