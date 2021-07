Del 12 al 18 de julio se celebra la Semana del Pollo a la Brasa, siendo este domingo 18 el día central. De acuerdo a cifras de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), este plato se ha internacionalizado y hoy existen restaurantes de pollo a la brasa en todo el mundo, entre ellos, en Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China y Emiratos Árabes Unidos.

Esta celebración se realiza en un segundo año de la pandemia del COVID-19 en el país y en medio de un contexto de alza de precios de productos que precisamente son insumos de este plato.

En ese sentido, Gestión.pe conversó con cuatro restaurantes de pollo a la brasa para conocer sus expectativas de venta en estas fechas, en tanto en su mayoría coincidieron que aún no han elevado el precio de este plato bandera de cara al consumidor.

El Jefe de Marketing de la pollería Roky’s, Raúl Salvatierra, señala que el pollo es un producto bandera en el país y la mayoría de peruanos lo consume, por lo que en ese sentido el consumo de pollo a la brasa no ha variado.

Sin embargo, reconoció que se ha registrado un ligero aumento en los insumos en la preparación del pollo a la brasa, producto de los factores políticos y la emergencia sanitaria. Aun así, menciona, el precio de este plato no ha tenido un incremento exponencial.

“El pollo ha subido entre un 10% y 20%, el maíz amarillo, el aceite, las papas. Ha subido el combustible por el tipo de cambio, el tipo de cambio ha subido en 10% aproximadamente, lo que afecta todo lo importado principalmente el maíz que es el alimento de los pollos y el combustible, que es para el transporte. Sobre todo, el alquiler de los locales que se pagan en dólares en el sector gastronómico. Eso ha afectado un poco a los precios en general, pero el consumo se mantiene”, dijo.

Actualmente, en Roky’s el precio del pollo a la brasa se ubica en S/ 58.90 (pollo, papas fritas, ensalada, gaseosa)

En cuanto a ventas, Salvatierra indicó que para este domingo esperan un incremento de 120% respecto a un domingo similar en el mes de julio, considerando que en este mes los trabajadores tienen mayor liquidez (gratificación por Fiestas Patrias).

Destacó, además, la importancia del servicio de delivery en esta coyuntura, el cual llegó a representar cerca del 50% de la venta del negocio y ahora, con menos restricciones, se ubica entre el 30% y 40%. Además del delivery, que será un foco a mantener a futuro, indicó que la compañía ha apostado por la transformación digital y el comercio electrónico.

Pare este domingo 18 de julio Roky's espera un incremento de 120% en ventas respecto a un domingo similar en el mes de julio. (Foto: Difusión)

Horarios pendientes

Por su parte, Gabriela Kanashiro, gerente de Restaurantes Mediterráneo, señaló que por el momento, tampoco han subido el precio del pollo a la brasa. Actualmente el precio el pollo a la brasa clásico (pollo, papas fritas, ensalada y gaseosa) se ubica en S/ 69.90.

Indica que la expectativa del mes es llegar al 70% de la venta registrada en el 2019, y para este domingo 18 de julio espera vender 20% más que otros domingos.

Señaló que si bien el nuevo horario de toque de queda inicia a las 12:00 de la media noche, consideró que se debería ampliar aún más.

“La medida favorece, sin embargo, tenemos que cerrar dos horas antes del toque de queda, a las 10:00 p.m. Lo ideal es que el toque de queda sea a la 1:00 a.m. para tener el turno cena completo y ayude a recuperarnos con mayor rapidez”, dijo.

Mencionó que durante esta pandemia el consumidor ha migrado su hábito de compra a pedidos a domicilio, con lo cual prefiere compras sin contacto, lo realiza a través de aplicaciones o desde la página web.

La ejecutiva indicó que el servicio a domicilio es un canal importante en el negocio y hoy representa el 70% de la venta distribuida entre MED Pedidos (Web y Call Center) y plataformas digitales.

Si bien el nuevo horario de toque de queda inicia a las 12:00 de la media noche, el horario se debería ampliar aún más, consideró el restaurante Mediterráneo.

Economía familiar

A su turno, Blanca Chávez, dueña de Tampa Chicken, restaurante que fue abierto en plena pandemia en agosto del 2020, también dijo que, si bien el precio del pollo ha aumentado, no contemplan elevar el precio del pollo a la brasa.

“Nosotros no podemos incrementar el precio, no podemos por las mismas circunstancias por la que están pasando el país. Muchos peruanos hoy no cuentan con dinero”, dijo la también presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora).

Mostró su confianza en que el precio del pollo sea transitorio y se regularice, pues para muchas familias la economía solo alcanza para comprar este producto. No todos tienen acceso a la compra de carne o pescado, aseveró.

“Margen de ganancias no tenemos en gran cantidad, pero sí pensamos tenerlo esta semana, el domingo 18 de julio. Un Día del Pollo a la brasa es como un Día de la Madre, y esperamos que sea así”, refirió.

Chávez es dueña de ‘El Rocoto’ y lanzó al mercado con el nuevo restaurante. Según indica, quería seguir en el rubro gastronómico, pero apostando por un producto con mayor demanda en el país.

“Me puse a analizar sobre qué es lo que podía hacer. Uno, no podía hacer comida japonesa porque no lo sé, y dos, pensé en qué es lo que come el peruano: pollo, chifa y ceviche; y me incliné por los pollos a la brasa, donde ahora hay una competencia bárbara”, sostuvo.

La diferencia en el rubro, sostiene, radica en que las salsas que acompañan a este plato son arequipeñas. Así, además de las cremas tradicionales, se ofrecen la salsa llatan (un ají arequipeño), la ocopa, tradicional y el ají de rocoto.

Este nuevo negocio gastronómico ingresó al mercado con precios entre S/ 57 (pollo y papas) y S/ 68.90 (pollo, papas, ensalada y salsas arequipeñas) y son los que se mantienen a la actualidad.

El restaurante Tampa Chicken fue abierto en plena pandemia en agosto del 2020 por Blanca Chávez, dueña del restaurante "El Rocoto". (Foto: Difusión)

Cambios en el consumidor

Arnold Henry Wu Wong, Líder de la Cultura Pardos Chicken, cuyos todos sus restaurantes ya están abiertos, señaló también que por ahora no han elevado sus precios.

De esta manera, indicó que mantiene el precio de S/ 67.90 (pollos, papas y ensalada más una gaseosa) y de S/ 51.90 (pollo y papas).

Señaló que este domingo 18 de julio es el día más importante de venta y más en un año de pandemia, donde el consumo se trasladará a los salones dado que ya existe movilidad los domingos. “Sin duda es (un alza) 50% a 100% de un domingo tradicional”, explicó.

Agregó que si bien el nuevo horario de toque de aqueda ayuda a este rubro, también es cierto que se han visto algunos cambios en el consumidor. Por ejemplo, dijo que las personas se han acostumbrado a cenar más temprano en esta pandemia.

“(…) Las personas son más conscientes de temas de sanidad en los restaurantes y exigen ciertos estándares lo cual es muy bueno. Por ahora, no son el lugar donde celebrar grandes grupos por los aforos y restricciones, pero creemos que eso volverá con más fuerza dada la naturaleza del humano y el tiempo que ha dejado de compartir”, explicó.

Mencionó que el servicio de delivery ha sido una pieza importante para subsistir y “sin ellos no hubiera sido posible pasar esta pandemia hasta el día de hoy”. Agregó que Pardos ya lideraba el delivery antes de la pandemia, por lo que ahora se tuvieron que adecuar a los nuevos volúmenes en esta emergencia sanitaria.

A la fecha los restaurantes cuentan con un 50% de aforo y, para el ejecutivo de este restaurante, es difícil operar bajo esa restricción. Sin embargo, dijo que con el avance de vacunación contra el COVID-19 en el segundo semestre, se espera tener un avance importante en cuanto a recuperación de ventas respecto al 2019.

Pardos Chicken señala que este domingo 18 de julio es una fecha de venta importante y más aún este año donde el consumo se trasladará a los salones dado que ya existe movilidad los domingos.

Datos

-Se estima que para su preparación se destinan más de 158 millones de pollos al año, lo que equivale al 20% de producción anual en el sector avícola, según cifras de la APA.

-Por la “Semana del Pollo a la Brasa 2021” se repartirán más de 6,000 platos a médicos, enfermeras, policías, bomberos, militares, personal de limpieza y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

-Las actividades de reparto y entrega de pollo a la brasa se llevarán a cabo en Lima, La Libertad, Ica, Pisco, Arequipa, Huancayo, Cusco, Pucallpa, Ayacucho, Amazonas y Tacna.