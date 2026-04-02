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Redacción Gestión
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1 de abril del 2011. Hace 15 años

SE VIENEN CAMBIOS EN COMISIONES QUE COBRAN LAS AFP

Nueva presidenta de la Asociación de AFP convocará a expertos para evaluar comisiones, tomando experiencias de Chile y México. Considera urgente establecer sanción para las empresas que se quedan con los aportes de sus trabajadores sin trasladarlos a las AFP. Beatriz Merino, quien asumió la presidencia de la Asociación de AFP, convocará a expertos nacionales e internacionales a fin de refrescar el sistema privado de pensiones y mejorar la cobertura. También espera que la SBS modernice las normas.

1 de abril del 2011. Hace 15 años. Para BCR no habrá mucha volatilidad del dólar.
1 de abril del 2011. Hace 15 años. Para BCR no habrá mucha volatilidad del dólar.

1 de abril del 2016. Hace 10 años

VERÓNIKA CADA VEZ MÁS CERCA DE KUCZYNSKI

Frente Amplio le quita liderazgo a PPK en el sur, mientras Keiko sube en el estrato A/B. El 21% aún puede cambiar su voto. El 86% dice que le interesa el debate del domingo. A nueve días de los comicios, la caída de PPK, luego de tres semanas de crecimiento, y el nuevo avance de Verónika Mendoza provocaron un empate técnico en el segundo lugar. En tanto, Barnechea retrocedió de 13.7% en el estrato E a 3.2%, mientras que en el A descendió cinco puntos. La encuesta también revela que tras haberle sacado cinco puntos de ventaja en una eventual segunda vuelta, PPK ahora perdería por un punto frente a Keiko.

1 de abril del 2021. Hace 5 años

SE MANTIENE DISPUTA DE CINCO CANDIDATOS POR EL SEGUNDO LUGAR

Seguridad del voto de los principales aspirantes está por encima del 60%. Disminuye antivoto. El 32.9% piensa votar en blanco. Esta tendencia llega a 44.3% entre los jóvenes y a 33.6% en el sector E. Diez partidos pueden lograr pasar la valla electoral y tener representación en el próximo Congreso.

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